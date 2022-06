قصة عقلة الاصبع مكتوبة

قصة روح الأصابع مكتوبة – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل الذهاب إلى الفراش، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص تعليمية ممتعة وأداة تعليمية للأطفال، وغرس القيم الأخلاقية والتعليمية فيهم، وتوسيع آفاقهم الفكرية، وتحسين قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

تاريخ روح الاصبع مكتوب

Un jour, il y eut une dispute entre un géant et un sorcier cupide au sujet du partage d’un trésor, et après une longue dispute, le géant lui dit d’un ton menaçant « Je peux t’écraser avec mon pouce si تريد. حجمها يقارب حجم الإبهام، ومع ولادة دماغ الإصبع، كاد والداها يحملان.

لم يجدوه أو يروه بسهولة، وكان عليهم أن يهمسوا لئلا يكون أصم، وفضل عقله اللطيف اللعب مع مخلوقات صغيرة، على رفقة والديه اللذين كانا مختلفين عنه، وكان لديه الكثير من المرح مع الناس الصغار، ولكن للأسف كان يذهب لزيارة ضفدعه كل يوم وبينما كان يطفو على ورقة شجر، تبتلعه سمكة ضخمة،

ولكن سرعان ما لقيت السمكة نهاية غير سعيدة وتم اصطيادها، وسرعان ما وجدت نفسها تحت سكين الشيف الملكي، ودهش الجميع عندما رأوا الإصبع يخرج من السمكة.

لم ير أحد شيئًا من هذا القبيل قبل وضعه الطباخ على الكعكة وفي الحفلة، هتف الجميع بحماس لمهارة الطباخ، صفق الملك وكافأ الملك الطباخ بكيس من الذهب، وبعد الطباخ أطلق عليه لقب الوصيف الملكي، وتمتع بامتيازات اللقب، وحصل إصبعه على سيف وطعام ملكي مقابل المسيرة. على طاولات العطلة، أحبها، والقط الذي كان قطة الملك أصبح الحيوان منسيًا تمامًا، وأقسم على القطة أن تنتقم منه.

هاجمه في الحديقة، ولم يفلت طرف الإصبع كما اعتقدت القطة، لكنه أظهر دبوسه الذهبي ودعا فأره الأبيض. Sur l’échelle et a dit au roi qu’il y a un complot contre votre vie, et il lui a raconté un mensonge hideux et a dit qu’il mettrait du poison dans votre nourriture, je l’ai vu cueillir des feuilles vénéneuses في الحديقة.

كان الملك خائفًا من التسمم، فأرسل حراسه إلى شريط الأصابع، وأثبت القط كلامه بإخراج ورقة مسمومة مخبأة تحت سرج الفأر، ووضعها بنفسه في المقدمة، فقال لحاء القطة. أصابعي ليست لي، لقد اندهش من إصبعه وفقد القدرة على الرد، وقال الملك للحراس “توقفوا على الفور”.

وأمرهم الملك على الفور بإلقائه في السجن، وبسبب صغر حجمه حبسه في بندول لمدة ساعة، ومرت الأيام ووجد طرف الإصبع أمامه فقط ليتأرجح على البندول، وليلة واحدة لفت انتباه فراشة كبيرة تحوم في الغرفة.

فقال لها ((أخرجيني)). بكى ونقر على الزجاج، وحُبست الفراشة نفسها في صندوق ضخم بعد أن نام فيه، فجعل الأمر صعبًا على طرف إصبعه وأطلقه.

وأخبرته أنك ذاهبة، فقال، “لا أعرف”. قالت، “لا تقلقي، سآخذك إلى مملكة الفراشات، حيث يكون الجميع صغارًا، وهذا ما حدث.”