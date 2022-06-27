قصة غرام مؤثرة جداً بين زوجين لم يرزقهما الله بالأطفال

قصة حب مؤثرة جدا بين زوجين لم يعطهما الله أطفالا – لمحبي قراءة أجمل وأروع قصص الحب الرومانسية، استمتع الآن بقراءة واحدة من أجمل قصص الحب، قمة الرومانسية والحب بين الزوجين الذين لم يهبهم الله عز وجل أطفالاً قصص حب مؤثرة جداً وجميلة نقدمها لكم اليوم في هذا المقال من موقع العرب اليوم.

قصة حب مؤثرة للغاية بين زوجين لم يمنحهما الله أطفالاً

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استيقظت الزوجة فجأة من نومها، لكنها لم تجد زوجها بجانبها، فبحثت عنه على الفور في المنزل، حتى سمعت صوت بكاء كئيب قادم من إحدى الغرف، اقتربت الزوجة بهدوء بحيث لم يشمها زوجها، وبمجرد وصولها إلى غرفة النوم وجدت زوجها يرفع يده إلى الله تعالى يبكي بشدة.

كان صوت توسلته خافتًا لدرجة أن الزوجة لم تستطع التعرف على كلماته، لكنها ما زالت تفهم سبب بكاء زوجها، وهذا السبب هو عدم قدرته على الإنجاب.

ذهبت المرأة المسكينة على الفور إلى غرفته تبكي لأنها لم تستطع أن تحقق لزوجته ما أراده في حياته، وهو أن يصبح أباً. بعد فترة عاد الزوج إلى غرفة النوم وتظاهرت الزوجة بالنوم. حتى لا يضايقه.

صورة معبرة

لكنه فاجأها واقترب منها ومسح دموعها، ثم قال لها بابتسامة شممت عطرك وأدركت أنك قادم إلى منزلي، فقالت المرأة سمعت صلاتك إلى الله، ثم علمت السبب، أنا غير قادر على تلبية رغبتك في إنجاب الطفل الذي تريده، نظر الزوج إلي بنظرة مليئة بالحب، فقالت حنان لكنني لم أبكي لهذا السبب.

ولكن كان لدي حلم مزعج للغاية ومخيف وجدتك فيه تهربين مني وتطلب مني الطلاق، لذلك استيقظت ودعوت الله القدير أن يحميك لي وأن يستجيب دعواتي لتكوني لي. الزوجة في الدنيا والآخرة. بكت المرأة بعاطفة بعدما عرفت شدة حب زوجها لها.

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اللهم احفظ جميع أزواج المسلمين من كل مكروه وخزي، وارزقهم ذرية صالحة مطيعة، وأكرم كل من يتمنى ويرغب في زوجة وزوج صالحين، وقد قدمنا ​​لكم في هذا المقال أجمل قصص الحب الرائعة. نتمنى مخلصين أن تنال إعجابكم.