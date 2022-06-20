قصة فتاة المنصورة.. تفاصيل قتل طالبة أمام الجامعة كاملة وشهادة زملائها

على عكس العديد من الحالات التي ظلت غامضة لبعض الوقت ، تم الكشف بشكل كامل عن قصة فتاة المنصورة ، بما في ذلك تفاصيل مقتل طالبة أمام الجامعة على يد زميلها ، خلال الدقائق الأولى من وقوعها.

وكشف عن قصة فتاة المنصورة وتحقيقات النيابة وشهادات شهود العيان على الحادث والتي ننشرها لكم بالتفصيل في السطور التالية.

حكاية بنت المنصورة

بدأت قصة فتاة المنصورة ظهر يوم الاثنين 20 يونيو 2022 أمام سور جامعة المنصورة باتجاه حي الجامعة حيث كانت الطالبة نيرة أشرف خارج الجامعة ، فقام زميلها بطعنها بالسكين بالكامل. منظر للطلبة وامن الجامعة.

وبحسب قصة فتاة المنصورة ، سقطت الفتاة في بركة من الدماء ، فيما تجمع طلاب من زملائها حول القاتل وضربوه ، واحتجزوه لتسليمه للشرطة ، واتصلوا برقم 911 ، الذي جاء ، بينما وصلت سيارة الإسعاف لنقل الطالبة والتحقق مما إذا كانت لا تزال على قيد الحياة لمحاولة إنقاذها.

فتاة المنصورة

ومن تفاصيل قصة فتاة المنصورة التي رددها شهود عيان ولم تؤكدها مصادر رسمية حتى الآن أن سبب قتل الطالبة على يد زميلها كان حبه الشديد لها لكنها رفضت ذلك. فتزوجها فضربها ثم طعنها بسكين أبيض.

ومن بين التفاصيل التي تكمن في قصة فتاة المنصورة ، سقطت الطالبة فور تعرضها للطعن وضرب رأسها على الرصيف ، فذبحها الجاني.

طالبة المنصورة

كتب أحد أشهر العيان عن قصة طالب المنصورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: منذ أقل من ساعتين شاب في آداب المنصورة لسبب ما لم يعرفه أحد حتى الآن. أمسك نيرة ، وهي زميلته ، أمام الناس والطلاب وحراس الجامعة الذين ضربوها ثم جلست في طعنها ثم ذبحوها في النهاية.

وأضاف الشاهد في قصة فتاة المنصورة: لا أعرف كيف حدث كل هذا ، كل هؤلاء واقفين ، وأمن الجامعة ، والشرطة ، والعديد من الطلاب ، والكافيتريات أمامها ، ومواقف للسيارات … أستطيع ‘ ر افهم كل هذا حدث امامهم كيف ولم يتدخل احد.

جريمة الدقهلية اليوم

وتابع عن جريمة الدقهلية اليوم في المنصورة: نيرة من المحلة ، وصديقة ليا هنا منذ أكثر من 5 سنوات وأنا أعرفها جيدًا .. كانت طيبة ومحترمة ومحترمة ، وكانت دائمًا حاضرة في التعليقات هنا. ساعتان وحالة القصة وحياتها في مسارها الطبيعي.

وختم حكاية بنت المنصورة: أيها الناس ماتت على الأرض قبل أن يفعل شيئاً ، وكل الناس كانوا يشاهدون ، ولم يتدخل أحد! وهؤلاء أيضا في المحكمة معه ، رحمها الله ، وصبر أهلها ، وحقها سيأتي.

وقال شاهد آخر عن قصة فتاة المنصورة: عندما رأيت حادثة المنصورة صدمت ، لكن صدمتي الحقيقية كانت عندما علمت أنها كانت مشرقة! لا يوجد شيء يمكنني قوله أو وصفه بخلاف أن Naira كانت صديقة لي لمدة 4 سنوات وكانت أكثر الأشخاص هدوءًا وهدوءًا ، لقد صدمت من صدمة حياتي! رحمها الله والصبر على أهلها وخاصة والدتها. لم تستطع تحمل الهواء لابنتها.