قصة فيلم laggies ويكيبيديا، ان فيلم laggies من الافلام الرائعة والمميزة، وهو فيلم امريكي، عرض للمرة الاولى في الولايات المتحدة الامريكية، وهو فيلم يناقش احدى أهم القضايا الاجتماعية التي يعاني منها مجتمعاتنا في الوقت الحالي، ويعتبر الفيلم من أكثر الافلام مشاهدة حول العالم، ويحاول الجميع مشاهدة فيلم laggies، ومعرفة ما هي قصة فيلم laggies ويكيبيديا.

قصة فيلم laggies

ان فيلم laggies هو أحد اهم الافلام الامريكية الكوميدية، التي تناقش قضية اجتماعية بشكل ساخر وكوميدي، تم عرض الفيلم لاول مرة في تاريخ الثالث من شهر ديسمبر لعام 2014م، وتدور أحداث فيلم laggies عن فتاة أمريكية تبلغ من العمر ثلاثين عام، وقامت بالدور الممثلة الامريكية كيرا نايتلي، وتعيش حياتها بشكل عشوائي ولامبالاة لاي شئ، وتقوم بأفعال غير مسؤولة رغم انها بلغت سن الرشد، ويعرض الفيلم هذه الاحداث بطريقة كوميدية.

فيلم laggies مترجم قصة كاملة

تدور أحداث فيلم laggies عن فتاة أمريكية تعيش حياتها بكل استهتار، وتكون مع أصدقاءها فيقوم صديقها المقرب بالتقدم أمام الجميع لطلب الزواج منها، ولكنها رفضت ذلك بطريقة مضحكة، وخلال تقديم صديقها لها خاتم الزواج تذكرت خيانة والدها لامها، وهربت من اصدقهائها، وخلال رحلة هروبها من اصدقائها تتعرف على فتاة صغيرة في السن، وهنا تبدأ القصة الحقيقية لفلم laggies.

أبطال فيلم laggies

شارك في فيلم laggies العديد من الابطال الامريكين المشهورين، وحاول الممثلين بكل قوة ان يقومو بإخراج الفيلم بأفضل صورة، والفيلم شارك في مهرجان ساندانس، والفيلم من اخراج لين شيلتون، ومن أهم المشاركين في فيلم laggies:

كيرا ناتلي.

سام روكويل.

ايلي كيمبر.

دانيال زوفاتو.

كلوي غرايس موريتز.

جيف جاريت.

مارك ويبر.

قصة فيلم laggies ويكيبيديا، زاد البحث عن قصة فيلم laggies من خلال محركات البحث العديدة، ويعتبر الفيلم من أكثر الافلام الذي تم مشاهدة في السينمات الامريكية، ويعالج الفيلم قضية مجتمعية معاصرة، وحاز الفيلم على العديد من الجوائز الامريكية والدولية.