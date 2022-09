قصة فيلم the skeleton key بالتفصيل، تبحث قصة الفيلم الكاملة The Skeleton Key ، وعشاق الأفلام وأعمال الأفلام عن الروايات التي تدور حولها هذه الأعمال ، بهدف أن يتمكنوا من فهم المناسبات التي سيشاهدونها في أعقاب المشاهدة الرائعة ،حيث يعتبر فيلم the skeleton key من الأفلام الأكثر روعة وهو يضم جانب الاثارة والتشويق والرعب في ذات الوقت.

فيلم the skeleton key

The Skeleton Key هو فيلم أمريكي مروّع ومثير وسري ومشوق، حيث قام بتنسيقه Iain Softley ، وموعد انتاج الفيلم هو 29 يوليو 2005 وصناع الفيلم Iain Softley و Michael Shamberg و Stacey Sher و Daniel Bobker و Lorenzo P Lampthwait ، وفيلم The Skeleton Key من أكثر أفلام الدم وإثارة للإعجاب التي تم عرضها على الشاشة ، ويتم وصفه بمناطق القوة بين المناسبات وحصل الفيلم على إعجاب عدد كبير من المتابعين حول العالم، وقد أظهر قوة العمل والإبداع في التنسيق والإبداع والتصوير.

قصة فيلم the skeleton key بالتفصيل

يدور الفيلم حول طفلة صغيرة اسمها كارولين كيت هدسون ، وسيدة شابة أخرى من جيرسي تنتقل إلى نيو أورلينز للدراسة حيث بدأت تعمل كقائمة رعاية طبية ، وعملها في مساعدة كبار السن على وشك الزوال أمر حيوي بالنسبة لها ويجب أن تتعامل كارولين معه مرتين في اليوم ، مرة في بداية اليوم ومرة ​​في الليل ، ومع ذلك تعالج ، فيوليت ديبرو جينا رولاندز يمكنها الاستغناء عن شخص غريب في منزلها ، لا سيما الشخص الذي ليس لديه مكمل جنوبي ولا تستوعب فكرة منزلها ، وعلى أساس أن المنزل بعيد جدًا عن Expressway ، فإن ضيفهم الرئيسي هو المستشار القانوني لـ Violet ، Luke Peter Sarsgaard ، الذي يتحول إلى مرشد Coerleen عندما يسمع اضطرابات غريبة تأتي من الدور العلوي وعلامات مزعجة .

أبطال فيلم the skeleton key

فيلم the skeleton key، وهو تجمع من الفنانين الذين قاموا بأدوار بارعة في التمثيل وتمثيل الشخصيات المختلفة وهولاء الفنانين لهم دور في نجاح الفيلم وهم:

يعتبر فيلم the skeleton key من الأفلام الرائعة والأكثر إثارة ، حيث لعب طاقم التمثيل في الفيلم على إثارة الجهد ونجاح الفيلم.