قصة فيلم Ticket to Paradise الكوميدي، يعتبر فيلم Ticket to Paradise الكوميدي من الأفلام السينمائية والكوميدية والذي يشاهده مجموعة من الأفراد حول العالم وهناك مجموعة من الأفلام المتنوعة التي نالت إعجاب الجميع في العالم العربي ويتم بثها على شاشة التلفزيون وتدور أحداثها حول الدراما والأكشن والاثارة، في الغالب تكون أغلب المسلسلات مقتبسة من قصص حقيقية وفيلم Ticket to Paradise الكوميدي انتشر في العالم العربي وهو فيلم أجنبي مترجم إلى اللغة العربية.

فيلم Ticket to Paradise الكوميدي

فيلم Ticket to Paradise الكوميدي من أعداد الفنان جورج كلوني وجوليا روبرتس، عادها إلى العمل بعد سنوات من الغياب في الأعمال الكوميدية حيث يعتبر جورج كلوني بأن آخر عمل كان له منذ عام 1996 وشارك في الفيلم كله من النجمة جوليا روبرتس، حيث واخرج فيلم notting hill عام 1999 وهو من إخراج أول باركر ومن تأليف دانيال بيبسيكي.

من هم أبطال فيلم Ticket to Paradise الكوميدي

شارك في فيلم Ticket to Paradise الكوميدي كل من الفنان جورج كلوني وجوليا روبرتس ويحتوي الفيلم التعليقات التي أثارها ديفيد وجورجيا وهي تعليقات ساخرة ويعودان إلى المسامحة شيئا فشيئا وقد شارك في بطولة بيلي لورد ولوكاس برافو عاد إلى السينما في 12 سبتمبر.

قصه فيلم Ticket to Paradise الكوميدي

يعتبر فيلم Ticket to Paradise الكوميدي من الأفلام التي يحبها الجميع وقد اشتهر هذا الفيلم بذاتية العرض والإعلان التشويقي للفيلم قد ظهر مؤخرا من قبل الشركة المنتجة وتتمحور قصه الفيلم حول الأحداث الرومانسية والكوميديا لزوجي المطلقين وهم يسافرون إلى مقاطعة واسمها باليا في دوله أندونيسيا اليوم غذاء ابنتهما من الوقوع في الخطأ قبل 25 عاما فقد قررت ابنتهما من الزواج من شخص التقت به لأول مرة على الرغم من وجود أزمات بين الأب والأم والطلاق التي حرص بينهم اتفق على هدنة من أجل أن ينقذ حياة ابنتهم.

