قصة قارع الطبل

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قصة عازف الطبول

منذ زمن بعيد، بالقرب من بحيرة، كان عازف الدرامز يتجول مستمتعًا بالنجوم، وعندما اقترب من البحيرة، وجد ثلاث قطع من القماش، وأخذ قطعة من القماش ووضعها في جيبه مما كان من الممكن أن يصنع خطأ طفيف في الوسادة.

في تلك الليلة، بينما كان نائمًا، سمع قرعًا على الباب، وكانت هناك فتاة تطلب منه إعادة القماش الذي كان قد أخذه، لأنها كانت عائدة وأخبرته بمشكلتها.

كان طارق الطبول شجاعًا وشجاعًا، فخرج إلى الغابة المظلمة، وعندما ارتفعت أصوات الطبول، بدت الغابة بأكملها وكأنها تهتز.

وسمع العمالقة الضجيج، فغضبوا، وتفاجأوا عندما رأوا المتصل، وضحكوا عليه، لكنه بدأ بقرع الطبل مرة أخرى، واعتقد العملاقان أنه طلب من عشيرته العودة.

فتح الطبال العملاق يده ومررها إلى يد العملاق المجاور له، وكانت كل يد من العمالقة تساوي أكثر من ميل، وسرعان ما وصل عازف الدرامز إلى قمة الجبل.

عندما وصل إلى القمة وجد منزلاً، وطرق الباب، وفي الطرقة الثالثة، فتحته الساحرة وتفاجأ وأعطته دلوًا.

ذهب الطبال إلى البركة مع الدلو، وبدأ في إفراغ الماء لكنه خرج شيئًا فشيئًا، وكان من المستحيل الانتهاء في الوقت المناسب.

عند الظهيرة بدأ يشعر بالتعب، ثم خرجت الأميرة من الكوخ ومعها سلة طعام، وتحدثت معه وهو يأكل، وأخبرته أنها ستفرغ البركة بالسحر.

أدارت الأميرة الخاتم بإصبعها وعلى الفور اختفى الماء من البركة، وعندما خرجت الساحرة في الليل تفاجأت وأعطتها التحدي الثاني.

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في الصباح، خرج عازف الطبول إلى الغابة ونظر وبحث ولكنه لم يجد زهرة، وفي فترة ما بعد الظهر بدأ يشعر بالتعب وعادت الأميرة ومعها سلة الطعام وأخبرته أنها ستحل المشكلة. فقال هل فعل ذلك.

صدمت الساحرة بما سمعته ومن رحل، وتم إطلاق سراح الأميرة من سجنها وشكرته على مساعدته.