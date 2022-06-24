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قصة قبل النوم قصة البطة القبيحة

يقول إنه في أحد أيام الخريف، كانت إحدى البط تنتظر بفارغ الصبر بيضها حتى يفقس، وذات يوم بدأت البيضة الأولى في الفقس، تليها بقية البيض، حتى خرجت سبع بطات صغيرة جميلة. أكبر بيضة لم تفقس بعد.

انتظرت الأم عدة أيام أخرى وقالت لنفسها “ربما تأخرت هذه البيضة لأنها تحتوي على أجمل بطة. بعد عدة أيام من الصبر، فقسست البيضة الكبيرة أخيرًا، لكن للأسف خرجت بطة ضخمة قبيحة مغطاة بالريش الرمادي الغامق، كانت الأم حزينة لكنها قالت إنها ربما عندما تكبر ستكون مثل إخوتها.

سخر الجميع من البط المختلف، حتى إخوته، ووصفوه بأنه البطة القبيحة. شعرت البطة القبيحة بالحزن وقررت مغادرة المنزل والعيش بمفردها بالقرب من بحيرة صغيرة، ولكن عندما جاء الطقس البارد، شعرت البطة بالحزن الشديد. لأنها تركت وحيدة تعاني من البرد والجوع بينما كان أشقاؤها دافئون بين ذراعي أمها.

استمرار القصة

لكن كما كانت على وشك الموت حتى الموت، مرت عليها سيدة عجوز لطيفة، وعندما رأتها السيدة، أشفق عليها وقررت أن تأخذها وتضعها في حظيرتها. بين طيورها حتى تفعل ذلك. لا تتجمد حتى الموت.

لكن في الصباح، عندما استيقظت الطيور في الحظيرة ورأت البطة، ضحكت جميع الطيور عليه، ثم بدأت في نقره بمناقيرها الحادة، فبكت البطة بصوت عالٍ وركضت مرة أخرى نحو الغابة.

وقررت البطة أن تعيش بمفردها في الغابة، وكانت الرياح قوية في الغابة، وكانت الأوراق تتطاير في كل مكان، ثم نظرت البطة إلى السماء ورأت قطيعًا من البجع الجميل يهاجر، وقالت البطة، ” أود أن أكون مثل تلك الطيور الجميلة.

بعد انتهاء الشتاء ابتهج البطة بزوال البرد الذي كاد يقتله، وبدأ يرفرف بجناحيه، لكنه فوجئ بأنه طار وحلّق في السماء.

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بينما كانت تطير، رأت البطة البحيرة التي نشأت فيها، لذلك قررت النزول للاطمئنان على أخواتها، وعندما اقتربت منهم، رأتهن يتهامسون، لذلك كانت خائفة من السماح لهن بطردها، لكن البطة فوجئت بتجمع جميع الطيور والبجع في البحيرة حولها، وقالوا لها إنها أجمل بجعة رأتها عيونهم على الإطلاق.

نظرت البطة إلى البحيرة ونشرت جناحيها الأبيض لتفاجأ بأنها كانت بجعة طوال الوقت، لذلك كانت سعيدة وبدأت تطير بين البجع في سعادة وفخر.