قصة قتل الطالبة اماني في المنوفية ، اعلن اليوم السبت الموافق الرابع من شهر سبتمبر لعام 2022 مقتل الطالبة أماني التي تبلغ من العمر 19 عاما في قريه طوخ التابعة لبركه السبع في محافظه المنوفية في مصر، حيث توفيت متأثرة اثر إصابتها بطلق ناري، قال العديد من الأشخاص المتواجدين في المكان أن اماني قد قتلت على طريقة نيرة اشرف بدون رحمه ولا رأفه ما أثار الجدل حول مقتلها، وقد توفيت أماني متأثرة بجراحها اثر الطلق الناري الذي تلقته.

قتل الطالبة اماني في المنوفية

بالحديث عن مقتل أماني الطالبة المصرية فقد قتلت أمام منزلها عن طريق إصابتها من ظهرها من سلاح خرطوش وقام الجاني بإطلاق النار على أماني من خلفها وفر هاربًا، حيث أصيبت أماني برشق رصاص من نوع خرطوش في ظهرها وتم نقلها إلى المستشفى بسرعة، ولكن محاوله إنقاذها لم تكن بهذه السرعة وقد توفيت في المستشفى.

من هي اماني التي قتلت

أماني هي طالبه مصريه قد وقعت قتيلة اثر رصاص ناري من احد اصدقائها بعد ان قامت بنشر منشور على الفيس بوك، فقام حبيبها الجاني بقتلها أمام منزلها بلا رافة ولا رحمة وهذا الأمر قد انتشر كثيرا في الشارع المصري وفي الشارع العربي أيضا هذا الأمر لا يدل إلا على انعدام الأمان والشرف في أبناء شعبنا العربي.

قصة قتل الطالبة اماني في المنوفية

كانت اماني قد نشرت على موقعها التواصل الاجتماعي على الفيس بوك قبل ساعات قليلة من مقتلها قائله ” انا شخصية كويسة في عين نفسي ام عينك حط لها قطره وسيبها فتره ” فقد الجاني عقله منها وقيل انه حبيبها فقام بقتلها كما قتلت نيرة احمد وهذا الأمر انتشر بشكل كبير في وطننا العربي وإنه لأمر مؤسف.

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقتل الطالبة أماني الطالبة المصرية التي قتلت في يوم السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر لعام 2022 ، كان حادث مؤلم حيث قام الجاني برشقها برصاص خرطوش من ظهرها فوقعت أرضا، ثم تم الاتصال على الإسعافات فقدمت بسرعة الى مكان الحادث، ولكن لم يحالفها الحظ قد توفيت اثر نزيف الدم في المستشفى.