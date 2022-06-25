قصة قصيرة خيالية قصة الإناء السحري

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قصة قصيرة خيالية قصة وعاء السحر

قصة مزارع اسمه رامي، عاش رامي في قرية نائية، وكان رجلاً صالحًا وحكيمًا يمتلك عدة أفدنة من الأراضي الزراعية، ورغم أنه كان مزارعًا جيدًا، إلا أن أرضه لم تثمر قط. نبتت لسنوات عديدة. يجب أن تبيعها وتشتري أرضًا أفضل. يجيب رامي ويقول إنها أرض أجدادي وقد زرعوها دائمًا. يجب أن يكون خطأي.

سأجرب مرة اخرى. قال جاره أتمنى لك التوفيق، ورامي لم يرد أن يتنازل عن أرضه بأي ثمن. كان رامي يمضي أيامًا دون طعام ويعيش على الفاكهة ويحرث أرضه كل يوم. استمر في الحرث والحرث، وحرث الرامي كل الأرض ولم يستريح إلا بعد منتصف النهار، لكنه كان جائعًا جدًا ولم يستطع الاستمرار في الحرث وبمجرد أن قرر التوقف حتى يضرب فأسه شيئًا في الأرض.

قال “ما هو شكلها المعدني، ليس أنها سفينة ضخمة هذا غريب. من الذي يدفن سفينة معدنية في الأرض كان رامي غاضبًا لأنه أهدر جهوده في الهواء، لذا ألقى بفأسه في الحاوية المعدنية وجلس في ظل الشجرة، وقال رامي إنه لن يتم عرض وقت بيع هذه الأرض، ولم أحصل على أي شيء، وبقي تحت الشجرة يأكل الفاكهة التي اشتراها لكنها كانت قليلة و لم يرضيه، ومرت ساعة وفكر في أرضه وشعر بالأسف وليس لديه خيار وقال يجب أن أكون قوياً وأن أتخلص من أرض أجدادي، وقال إنني سأعود قبل حلول الظلام.

استمرار القصة

ذهب رامي ليأخذ فأسه من القدر، وكانت دهشته كبيرة عندما وجد الفأس، فقد أصبحت مجموعة من عدة محاور. وضع المائة فأس حبة عنب في الجرة، ولم يصدق عينيه عندما امتلأت الجرة بـ 100 حبة عنب، وأخذها رامي معه إلى منزله.

في المنزل، بدأ يفكر فيما يمكنه وضعه في الوعاء. قال، “أولاً، سأضع بيضها، لأنني جائعة وأكلت الفاكهة فقط. هرع مسلح إلى السوق وقضى كل ما لديه. بسعر البيضة. ثم وضع البيضة في الوعاء، وعلى الفور امتلأ الوعاء بالبيض. شعر رومي بالسعادة وقام بسلق بيضتين لنفسه، وقال، ولكن ماذا سأفعل بكل هذه البيضات قال نعم سأبيعها وأربحها. وبعد بيع البيض استعمل الرامي الطبق عدة مرات.

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اعتاد أن يضع قطعة قماش صغيرة فيها ويتسع لعشرة أشخاص على الأقل، وهكذا ظل رامي يضع الحبوب والفاكهة والقماش والتوابل في الوعاء وظل الوعاء يعطيه وكان الفلاحون يعجبون من نجاحه، لكن لم يستطع أحد أن يكشف السر، لأن رامي غطى الوعاء جيدًا في منزله، وفي يوم من الأيام أراد أن يختبر القدر، لذلك وضع دجاجة وفجأة قفزت مائة دجاجة منها، وحلقت الدجاجة في كل مكان وفجأة واحدة قفز منهم داخل الوعاء وخرج 100 دجاجة أخرى.

سرعان ما غطى الرامي القدر ووضعه في زاوية من المنزل، ثم ركض إلى الخارج، وتبعه جميع الدجاجات، وتعجب الفلاحون عندما رأوا الكثير من الدجاج يخرج من المنزل، وقالوا سأستخدم قدر بحكمة في المستقبل، ولم يدرك أن أحد جنود الملك قد سمعها، وذهب على الفور إلى الملك ليخبره بالقصة كاملة، وقال الملك إنه يجب أن يكون سحرًا، أحضرها إلي، وعلم رامي ما يريده الملك. بدأوا في القتال.

لم يتعرف الجنود على ملكهم، فدمر الملوك بعضهم البعض، وأصبحت المملكة بلا حاكم، وأدرك رامي في تلك اللحظة خطورة القدر، فدهس القدر وأخذها، وألقيت على الأرض.

قصة قصيرة خيالية قصة وعاء السحر