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قصة كتاب الأدغال

في غابة صغيرة في الهند، كان هناك ولد صغير اسمه ماوكلي، عاش مع مجموعة من الذئاب، حيث وجدته الأم الذئب وحيدًا في الغابة. .

اعتاد ماوكلي اللعب مع جميع الحيوانات في الغابة، لقد أحب الجميع والجميع أحبه، لذا تضاعفت صداقاته مع الحيوانات، مثل الدب بهالو، بهاجيرا، القرد والعديد من الأصدقاء الآخرين، لكن حيوان واحد فقط كره ماوكلي وانتظر أي فرصة ليؤذيه، وكان ذلك النمر شيريخان.

قصة ماوكلي

ذات مرة بينما كان ماوكلي يلعب، ركض بهالو بأقصى سرعة وأخبر ماوكلي أن شير خان كان يتطلع لقتله، لكن فتى الأدغال ماوكلي طمأنه وقال له لا تقلق صديقي يمكنني حمايتي من شر شيريخان، كان لدى ماوكلي خطة جيدة لمواجهة خطر شيريخان، يمكنه تحقيقها بمساعدة الثيران البرية.

القصة الحقيقية لماوكلي

عرف ماوكلي أن أفضل طريقة للتعامل مع شر هذا النمر هي التخلص منه بذكاء، لذلك نظر إلى شيريخان الذي كان يقضي وقته على منحدر في الجبال دون أن يراه، وتسلق الجبل بحذر و استكشاف المكان دون علم شيريخان بوجوده.

وفي المساء جمع ماوكلي ثمانية ثيران برية قوية، بقرون طويلة حادة، وقال لهم، اليوم سننهي رعب هذا النمر المتغطرس، وبدأ ماوكلي يشرح للثيران خطة مهاجمة شيرخان.

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وفقًا للخطة، ركض ماوكلي مع الثيران حول الجبل، وصعدوا بحذر دون أن يلاحظهم أحد من قبل النمر النائم.

لذلك ركض الثيران على المنحدر وركلوا بكميات هائلة من الغبار الذي ملأ المكان، وكان من الصعب رؤيته، وارتجف شير خان عند سماع هذا الصوت، الذي كان مثل الرعد، وكان بإمكانه بصعوبة كبيرة رؤية الثيران قادمة لذلك حاول الركل والركض ولكن قبل أن تتمكن من فعل أي شيء وجد ثيرانًا فوق رأسه.

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اخترقت الثيران الغاضبة جسد شيرخان بقرونها الحادة والطويلة، وسقط على الأرض ينزف حتى مات. ابتهجت الثيران بوفاته وذهب ماوكلي معهم إلى الغابة بفخر ليعلن للناس نبأ نهاية الشرير شيريخان.