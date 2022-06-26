قصة كسارة البندق بالصور

قصة كسارة البندق – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال الجميلة، قصص الأميرات الجدد، تشايكوفسكي، قصة بحيرة البجع. تتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتربوية مرحة للأطفال تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية. إنه يوسع آفاقهم الفكرية ويحسن قدرتهم على التخيل والتصور.

قصة كسارة البندق

في 24 ديسمبر، كانت Stallbaums تستعد لعيد الميلاد وكان الأطفال Fritz و Clara يتساءلون عن الهدية التي سيحصلون عليها هذا العام من عرابهم Düsselmeyer. حلمت كلارا بالهدايا مثل الحديقة وبحيرة البجع، بينما أعلن فريتز عن إعجابه بهدايا والديه أكثر لأنه يمكنه اللعب معهم هدايا الأب الروحي غالبًا.

وفي المساء، أثناء فرز الهدايا، رصدت كلارا كسارة البندق، وهي دمية قبيحة على شكل رجل تستخدم لكسر الجوز، وقد كانت الفتاة سعيدة بها، لكن فريتز كسر اثنين من أسنان الدمية. كسارة البندق تحاول كسر الجوز الصلب، ثم بدأت كلارا في الاعتناء بها.

في نهاية الليل، وضع الأطفال ألعابهم في الخزانة الزجاجية، ثم شهدت كلارا معركة بين ملك الفأر ذي الرؤوس السبعة وجيش بقيادة كسارة البندق، وتعرضت الدمى لهجوم الفئران. إصابة في ذراعه.

في اليوم التالي، استيقظت كلارا في سريرها وضمادة على ذراعها وحاولت إخبار والديها عن المعركة بين كسارة البندق والملك الفأر، لكنهم لم يصدقوها، ثم جاء الأب الروحي. وأخبرتهم القصة. من الجوز الصلب وكسر البندق وكيف اتخذت هذا الشكل كان للملك والملكة ابنة أميرة جميلة اسمها بيرلبات، وفي يوم من الأيام غضب الملك من ملكة الفئران المسماة موسرينكس لأنها أفسدت عشاءها، فأمر مخترع البلاط لعمل مصيدة لملكة الفئران وأطفالها.

كانت ملكة الفئران غاضبة وقررت الانتقام منه بتحويل جمال ابنتها بيرلبات إلى قبح، وأعطتها رأسًا ضخمًا وفمًا واسعًا ولحية قطنية، وكان مظهرها يشبه مظهر كسارة البندق.

كان الملك غاضبًا من مخترع البلاط وأعطاه مهلة أربعة أسابيع ليجد علاجًا، لكن في النهاية لم يتمكن من العثور على علاج، فذهب إلى صديقه المنجم في البلاط، فقرأوا علامة الأميرة الفلكية و أخبرت الملك أن الطريقة الوحيدة لعلاجها هي أن تأكل ثمرة الجوز بعد أن كسرتها وسلمها لها من قبل رجل لم يحلقها أو يرتديها قط في حياته، وعليه أن يسلمها لبها دون أن يفتحها. أعيننا وأخذ سبع خطوات للوراء دون أن تنطلق.

فأرسل الملك مخترع البلاط برفقة المنجم للبحث عن الرجل وثمرة البندق، وحكم عليهم بالموت حتى وجدوا الرجل والبندق.

حتى ذلك الحين، كان العديد من الأمراء قد كسروا أسنانهم في محاولة لكسر الجوز، وأعلن الملك أنه سيتزوج ابنته لمن نجح في العمل.

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لكن الشاب لم يستطع إتمام الطقوس لأن الموسرينكس سقط تحت قدميه، قتل الفأر بعد أن أصابت اللعنة الشاب الشاب، لذلك تحول إلى كسارة بندق، وعندما رأت الأميرة القبح الذي أصبح عليه، رفضت ذلك. الزواج منه وطرده من القلعة، ولكن المنجم تنبأ بأن كسارة البندق ستعود أميرًا ويختفي قبحه. ستقع فتاة جميلة في حبه إذا تمكن من هزيمة ملك الفأر.

عندما تعافت كلارا من إصابة ذراعها، بدأت تسمع الملك الفأر يهمس لها في منتصف الليل ويهددها بقضم كسارة البندق وتحطيمها إلى أشلاء إذا لم تعطه كلارا الحلوى والحلوى. أعطت Clara the Nutcracker الفأر ما يطلبه، لكنه بدأ في طلب المزيد والمزيد مما يمكن أن تقدمه له.

وهنا ظهرت الحياة في كسارة البندق ووعدت بالعناية بكل شيء إذا تمكنت من الحصول على سيف. طلبت كلارا من شقيقها فرينز سيفًا، وأعطاها أحد سيوفه الدمية.

وفي الليل، عادت كسارة البندق إلى كلارا، وهي تحمل سيفًا دمويًا، وشمعة، وسبعة تيجان ذهبية، وبعد أن أعطتها المكافآت، قادتها إلى المملكة الدمية، وهناك رأت كلارا أشياء رائعة. القصر، وتم إعادته إلى المنزل.

حاولت أن تخبر والدتها بما حدث لكن لم يصدقها أحد مرة أخرى ومنعها والديها من الحديث عن الأحلام مرة أخرى.

وجلست كلارا أمام خزانة الدمية ذات الأدراج، وهي تنظر إلى كسارة البندق، وتفكر في كل المعجزات التي حدثت، وأقسمت لكسارة البندق أنها لو كانت شخصًا حقيقيًا، فستحبها بنفس القدر الذي يبدو عليه، و ليس مثل بيرلبات.

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ثم حدثت ضجة وفقدت وعيها وسقطت من الكرسي، ورأت اللعنة تبتعد عن الشاب، وكسرت اللعنة وعاد إلى مظهره الإنساني، ثم أعطاها طلب الزواج وأخذها معها. إلى مملكة الدمى حيث تزوجته وتوجت ملكة هناك.