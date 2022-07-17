قصة كيرا فابريزيو اليونانيه وادي رم الاردن، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وجميع المنصات الالكترونية، فطهرت في فيديو مع الشاب الاردني في خيمة بأوضاع منافية للأخلاق والشريعة الإسلامية، ومن بعدها بدأ رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالبحث عن قصة كيرا فابريزيو وعن السيرة الذاتية الخاصة بها، تابعونا.

السيرة الذاتية للفنانة كيرا فابريزيو

بعد انتشار قصة كيرا فابريزيو والفيديو الذي انتشر عنها في وسائل التواصل الاجتماعي بدا عدد كبير البحث عن معلومات عنها فهي ولدت الفنانة كيرا فابريزيو kira fabrizio في مدينة اليونان، والان تبلغ من عمرها الاربعون، وللتعرف على السيرة الذاتية لها من الاتي:

الاسم كاملًا: كيرا فَابريزيو.

الاسم باللغة الإنجليزية: kira fabrizio

مكان الولادة: إحدى مدن اليونان.

سنة الميلاد: يُعتقد أنه في أواخر سبعينات القرن الماضي.

العمر: تبلغ الأربعينات من عمرها.

الجنسية: اليونانية.

المهنة والنشاط: ناشطة وفنانة وسائحة متجولة.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

اسم الزوج: لم يتم التعرف عليه.

عدد الأولاد: لديها أبناء.

من هي الفنانة كيرا فابريزيو kira fabrizio اليونانية

في الفترة الأخيرة تم تسريب فيديو للفنانة اليونانية كيرا فابريزيو kira fabrizio تم تصويره نت قبل احد السياح في منطقة وادي رم في الاردن وكانت مع شاب يقومون بممارسة الرذيلة، وتم انتشار هذا الفيديو على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ولكن تم حذفه بعد فترة قصيرة من انتشاره، ويظهر الفيديو بعض اللقطات الغير أخلاقية والحساسة وممارسة عادات غير أخلاقية للفنانة كيرا برفقة الشاب الذي يظهر في الفيديو حيث تتعارض هذه اللقطات مع عادات وتقاليد المجتمع الإسلامي وغير جائزة.

انستقرام الفنانة كيرا فابريزيو kira fabrizio

تمتلك الفنانة اليونانية كيرا فابريزيو kira fabrizio حسابًا رسميًا لها على منصة التواصل الاجتماعي انستقرام حيث تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة لها على هذه المنصة، وتشارك عددا كبيرا من الصور والفيديوهات برفقة أولادها وعائلتها أثناء السفر والذهاب إلى مناطق بعيدة لقضاء عطلة صيفية رائعة مع بعضهم البعض على منصة انستقرام، و يمكن متابعة حساب الفنانة كيرا فابريزيو kira fabrizio اليونانية على انستقرام “من هنا“.