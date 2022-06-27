قصة للاطفال جميله قصة أليس في بلاد العجائب

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قصة رائعة للأطفال قصة أليس في بلاد العجائب

تدور قصة أليس في بلاد العجائب حول فتاة اسمها أليس تعيش مع أختها لميس، وفي يوم من الأيام كانت الأختان تجلسان في حديقة المنزل. كان الوقت قد فات، وكان الظهيرة. ، واندهشت أليس مما فعلته وتبعته، وبينما كانت تجري، سقطت في حفرة صغيرة، ثم بدأ الأرنب يقول كلمات غريبة وقال إنه يخاف من غضب الأميرة وبدأ بالصراخ، “شارب، أذني “، لقد تأخرت عن موعدها معها.

نهضت أليس من الحفرة وتابعت الأرنب مرة أخرى، ووصلت إلى غرفة كبيرة بها ممر ضيق وممتد على مرأى من المتفرج، ولم تتمكن من عبوره، وفي بداية هذا الممر الضيق، قالت أليس وجدت زجاجة غريبة على شكل دمية، وبمجرد أن لمستها قالت “اشربيني، اشربيني”. شربت أليس، وتقلص حجمها وتمكنت من الوصول إليها، وبعد أن قطعت ذلك الممر، انتهى بها الأمر بالوصول إلى حديقة ضخمة، ووجدت كعكة مكتوب عليها “نظفني”، لذلك أكلت أليس تلك الكعكة أصبح حجمه عملاقًا، فهرب الأرنب الذي كان يتبعه منه خوفًا من حجمه، وعندما هرب سقط قفاز حمله في يده ليجد مروحة صغيرة بالداخل، وعندما ركضت المروحة، عادت أليس إلى وضعها الطبيعي الحجم فقط لإدراك أنها كانت في بلاد العجائب.

قصص جديدة وجميلة للاطفال 2022

وكانت أليس في بلاد العجائب تمشي ورأت بحيرة كتبت “بحيرة الدموع”، وسمعت صوت فأر يصرخ من الغرق، ثم وجدت نبتة عملاقة بحجمها، وبعد عبور هذا النبات رأت خلفها قصر ضخم، فهمت دخوله، واقتربت من بابها وفتحت أميرة ظهرت خلف الباب وفي ذراعيها طفل يبكي، لكن الأميرة لم تنتبه لأليس وغادرت بحجة أن لديها موعد مع الملكة، ثم ظهرت قطة صغيرة وبدأت في التحدث إلى أليس قائلة أسرع وقم بزيارة الأرنب، هذا ما تبحث عنه هنا، ثم وجدت أليس أرنبًا رماديًا يقف مع رجل يصنع القبعات، وفأرًا صغيرًا بينهما تركتهم وذهبت إلى الغابة.

بعد وصول أليس إلى الغابة، رأت شجرة عملاقة في نهاية جذعها، بابًا، فدخلت ووجدت خلفها أرنبًا أبيض، رجل شرطة يرتدي تاج الملك، والغريب أن الناس بدوا مثل أوراق اللعب، بما في ذلك الملك والملكة في القصر، ورأت قطة تغرق في الضحك، لكنها لم تفعل. سرعان ما اختفى عن الأنظار وظهر واختفى مرة أخرى، لذلك تساءلت، أليس هذا عجبًا، وأخبرتها القطة أنه تعلم الضحك في غابة الأقحوان، لذلك خرجت أليس، وهي تنوي الذهاب إلى هذه الغابة، وظهر لها قرد يخبرها أن غابة الأقحوان تحتوي على أزهار زرقاء وأنه يجب عليها الحذر من الحارس العملاق الذي يقف هناك.

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ذهبت أليس إلى غابة الأقحوان، وبمجرد أن وصلت إليها، سمعت صوت ضيق، فعادت ووجدت ببغاءًا وسلحفاة في الطريق، وكانت هناك لعبة تسمى الكروكيت تجري بين أشكال بطاقاتهم ثم جاء الملك والملكة وبدأت محاكمة لإعدام كل من فقد في لعبة الكروكيه ثم بدأت أليس تبكي على من تم إعدامهم بسبب خسارة هذه اللعبة، وضحك الببغاء وأخبرها أنهم مخلوقات ورقية وأشجار. غادر البعض الآخر، ثم عاد الأرنب الأبيض للظهور حاملاً قطعة حلوى في يده، وكانت أليس قد شعرت بالجوع، فاندفع صاحب القبعات إلى أليس وأعطاها حلوى.

بعد ذلك غادر صاحب القبعة وأخبر أليس بأنه ذاهب إلى المحاكمة، حيث كان أحد الشهود هناك، ثم جاءت المكالمة لجلب الشاهد الثاني، فدخل صاحب القبعة وأبدى رأيه. ثم دعا المستأنف الشاهدة الثالثة أليس!

وإليكم الأوامر بإيقاف أليس، لكن أليس ضحكت وأخبرتهم بأنكم جميعًا مخلوقات ورقية وأن هذه المخلوقات مع أليس في بلاد العجائب بدأت القتال وكانت أليس تضع هذه المخلوقات الورقية في جيبها، ولم تتأثر بالسيوف الورقية التي كانت عليها هاجمتها، وفجأة سمعت أليس صوت شريرها لميس يوقظها. نمت وعرفت أن كل ما رأته هو حلم، وأنهى ذلك قصة أليس في بلاد العجائب.

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الدروس المستفادة من قصة أليس في بلاد العجائب هي أنه يمكن لأي شخص أن يرى أشياء كثيرة في حلم لا علاقة لها بالواقع، وهذه الأحلام هي محض خيال، لكنه يشعر أن ما يراه هو حقيقة يمر بها، ونتعلم أيضًا من هذه القصة أن الإنسان دائمًا ما يقول الحقيقة مهما كانت الظروف والتأثيرات الخارجية التي انسكبت عليه، وأن الرجل يأخذ زمام المبادرة لتقديم المساعدة لكل من يحتاجها ويسعى لمشاركة طعامه وشرابه. مع الذين ليس لهم طعام ولا شراب.