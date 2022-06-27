قصة للاطفال قبل النوم قصة الفيل والنملة

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قصة ما قبل النوم للأطفال قصة الفيل والنملة

كان هناك فيل يعيش في الغابة وكان فخورًا جدًا بحجمه الضخم وعادة ما يتسبب في مشاكل للحيوانات الأخرى ويضحك عليها، وفي أحد الأيام بينما كان يسير في الغابة رأى ببغاءًا يقف على شجرة، و يقول له الفيل ما هو أنت لم تراني قادمًا أنا أقوى حيوان في الغابة تعال عليك أن تنحني أمامي.

فقال له الببغاء “أبدا، لن تقدر أبدا. فقال له الفيل “أنا أرفض أن أكون أحمق، لذلك سأعلمك أن تحترمني.” ورفض الببغاء أن ينحني للفيل، الذي أخذ الشجرة بأكملها لأسفل وبدأ يهزها، ولم يستطع الببغاء الجلوس عليها وطار بعيدًا، وقال الفيل “تعال، حلق، الآن ترى ما أنا يقدر على.” ثم قال. ضعيف أمامي، واستدار الفيل التافه وذهب إلى النهر كالمعتاد ليشرب الماء. بالقرب من النهر، كانت هناك نملة تعيش في عش عش صغير.

كانت النملة تجمع الطعام لمنزلها كل يوم ويضايقها الفيل، ولم يكن الوضع مختلفًا اليوم. بينما كان الفيل يشرب الماء، رأى النملة تذهب بعيدًا، فقال لها “يا فتاة صغيرة، من طعام هذا” قالت لها النملة هذا الطعام لبيتي، لأن المطر على وشك أن يبدأ. ولا بد لي من التقاط الطعام.

لذلك قام الفيل بسحب الماء من النهر بجذعه الضخم ثم رشه على النملة ففسد الماء طعامها وتبللت النملة تمامًا.

قال الفيل، “لقد كنت خائفًا منك، أيتها النملة الصغيرة. اخرج من خلال الموقع الرسمي. يمكنني أن أخطو عليك بقدمي. انطلق.”

وقالت النملة لنفسها، يجب أن أفعل شيئًا، لأنه يزعج الجميع، وفي اليوم التالي، عندما كانت تبحث عن الطعام، رأت الفيل نائمًا، خطرت لها فكرة، وجلست بهدوء بجانبها. تسلل الفيل إلى جذعه وعضه داخل الأنبوب.

واستمرت حتى استيقظ الفيل ضاحكًا من الألم حتى بكى من الألم وقال “من بالداخل، اخرج من خلال الموقع الرسمي” سمعته النملة يصرخ، لكنها استمرت في العض، فزاد الفيل وبكى. مرة أخرى انهارت وبدأت بالاعتذار لها.

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قال الفيل “سامحني من فضلك.” أدرك الفيل خطأه وغادر المكان ولم يحاول إزعاج أحد بعد الآن. قالت النملة، “ترى الآن أن حجمك لا يهم ولا تتفاخر بقوتك، ولكن استخدمه لمساعدة الآخرين.”