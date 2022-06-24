قصة للاطفال قصة الفأرة الصغيرة التي كانت أميرة

قصة للأطفال قصة الفأر الصغير الذي كان أميرة – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل الذهاب إلى الفراش، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني المستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص طريقة تربوية ممتعة للأطفال تغرس فيهم القيم الأخلاقية والتربوية. إنهم يوسعون آفاقهم الفكرية ويحسنون قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصة للأطفال قصة الفأر الصغير الذي كان أميرة

كان هناك فلاح عجوز يعيش في قرية مع أطفاله وكان المزارع فخوراً بأخباره واعتقد أن الوقت قد حان للزواج، لذلك اتصل بهم وأخبرهم أن أطفالي أكبر من أن يتزوجوا. قال الأبناء، أريدك أن تبحث عن فتيات جميلات وتتمتع بحياة أسرية سعيدة، لكن أبي، كيف سنجد بالنسبة للفتيات، سيكون من الصعب البحث عنهن وحدهن. سوف يطيعك أيها الآب ولكن نصيحتنا. قال الأب عندنا تقليد البحث عن العروس وعليك أن تتبعه. »

خذ فأسًا واقطع شجرة من المزرعة وشاهد مكان سقوطها وابحث عن العروس في اتجاه السقوط ولكن قبل أن تزيل الشجرة عليك أن تزرع واحدة ولكن قل لي أن أعتني بهذه الشجرة، واحدة من أجابهم والدي قال لماذا نفعل هذا، نزرع شجرة قبل أن نقطع واحدة قال الأب لأن الأشجار مهمة جدًا ولا ينبغي علينا قطعها فحسب، بل يجب أن نزرع المزيد من الأشجار.

طاع الخبر والدهم وزرع كل واحد شجرة أولاً، ثم قطع الابن الأكبر شجرة سقطت مشيرة إلى الشمال، وقال إنه من الجيد جدًا أن أحب فتاة في الشمال، سأذهب إليها و اطلب منها الزواج. وهي تعيش في الجنوب، وسقطت شجرة الابن الأصغر باتجاه الغابة، فضحك عليه إخوته وقالوا ما هذا أتريد اتباع هذا الاتجاه

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قال الابن الأصغر، “سأمشي إلى سقوط الشجرة، وأجد عروستي هناك.” بدأ الأبناء الثلاثة رحلتهم. مشى الابن الأكبر الأوسط نحو الفتيات اللواتي كن معجبات بهن، بينما واصل الابن الأصغر السير عبر الغابة حتى وجد منزلاً خشبيًا صغيرًا. دخل ووجد فأرًا صغيرًا. تحدث معها وتحدث معها، وبدأت. غنى الفأر، ثم اصطحبها معه، ولم شمل الأبناء الثلاثة مرة أخرى. تحدث الأب إليهم وأخبر كل منهم والده بما وجد. قال الابن الأكبر والابن الأوسط، وتحدثا عن جمال الفتيات، وملامح شهر ذهبي طويل كالحرير ووجه يلمع كالقمر، بينما تحدث الابن الأصغر عن الفأر بصوت جميل أنه وجدت وكان الأخوان يسخرون منه كثيرًا.

أصيب الفأر بلعنة سحرية حولتها إلى فأر، ولكن عندما تجد الحب الحقيقي وتعود الأميرة كما كانت مرة أخرى، يجتمع الأبناء ويقرر كل منهم الذهاب وطلب يد الفتاة. أحب وأصغرهم ذهب إلى الفأر وتحول إلى أميرة جميلة وأخذته معها إلى مملكتها وأصبحت أميرة عليها وتزوجا وعاشا بسعادة ورضا.