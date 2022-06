قصة ماء الصحراء

قصة مياه الصحراء – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الصحراء، وقصة الكنز الذهبي، والقصص العربية عن إبريق الشاي، والقصص المرعبة عن الصحراء، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني المستوحى من الواقع أو الخيال لديهم قيم أخلاقية وتربوية، ويوسعون آفاقهم الفكرية ويعززون قدرتهم على التخيل والتخيل.

قصة مياه الصحراء

في قرية نائية عاش اثنان من الحرفيين الرئيسيين، جيمس وأليكس، وكانا صديقين حميمين يتمتعان بنحت روائع الطين وصنع الألعاب والأواني والأوعية وأدوات المائدة. ركز على شيء واحد واعرف نقاط قوتك.

Alex était un maître artisan et méticuleux et quand il fabriquait une œuvre d’art, il la terminait à temps et il s’assurait de faire une pièce à la fois, ce qui l’aidait à se concentrer sur son travail et à le terminer فى الوقت. لا يتم تسليمها في الوقت المحدد

وذات يوم زار القرية بعض السائحين وقال أحد السائحين لأليكس موهبتك هنا ليست محل تقدير لأن هناك مدينة بعيدة جداً بعد الصحراء.

قال أليكس، “سأفكر في الأمر. الجمال والعربات أعلم أن هناك قافلة ستغادر غدًا ويمكننا العبور معها لقد أجابها بالفعل سمعت أن هناك أغنياء على الجانب الآخر من الصحراء يمكنني أن أجد زوجة جميلة وأعيش معها في سعادة أبدية، يجب عليك الراحة الآن سوف نغادر غدا مع القافلة.

في تلك الليلة، نام جيمس وأليكس بسلام، وفي الصباح ملأ العربة بالتحف والطعام. الرحلة طويلة وعليهم الاستعداد لها. لقد كانت بداية جيدة. شعروا بالأمل والإثارة لمستقبلهم في المدينة. تحدثوا عن طرق لكسب المال وتعلم مهارات جديدة وصياغة المزيد من التحف. توقفت القافلة لتناول طعام الغداء في منتصف النهار، ثم لتناول العشاء. ليل،

قصة مياه الصحراء بقية القصة

استغرقت الرحلة عدة أيام، لكن الحرارة أصبحت لا تطاق، ونفد الماء الذي رافق القافلة، لأن المسافرين حملوا أوانيًا من الفخار، ومع امتصاص الحرارة امتصت الحاويات المياه. تجمعت القافلة واقترح أليكس عليهم الحفر بحثًا عن الماء. قالوا إذا حفرنا حفرة عميقة سنجد الماء.

أخذوا الإبل وتوقفوا في المكان، وبدأ المسافرون بالحفر في الأرض، ومضى الوقت ولم يظهر الماء، وبدأ المسافرون بمغادرة العمل واحدًا تلو الآخر. عاد أليكس إلى العربة ليستريح هناك، ومع الحرارة الشديدة والإرهاق، نام على الفور.

جاء أحد المسافرين إلى جيمس وأخبره أننا نضيع وقتنا ولا يوجد ماء هنا. أعرف مكانًا سنجد فيه الماء، وأشار المسافر إلى مكان يجب أن يحفر فيه جيمس، لذلك حفر جيمس لعدة أمطار ولم يعثر على ماء، وبعد فترة جاء مسافر آخر نحوه وأخبره عن مكان آخر.

وبدأ في الحفر لعدة أمتار وجاء نحوه مسافر آخر وكرر الأمر نفسه واستمر لساعات وامتلأت الأرض بحفر لم تكن عميقة بما فيه الكفاية وعندما استيقظ أليكس صُدم بما رآه وأخبره قال هذا ما كنت أخاف منه.

كان من السهل العثور على الماء إذا ركزت جهودك في مكان واحد، فلن تضطر إلى الاستماع إلى الجميع وفقد التركيز، واتصل أليكس بالجميع وطلب منهم البحث من حيث بدأوا …

حفروا لبعض الوقت ثم عثروا أخيرًا على الماء وشرب الجميع وملأوا علبهم الفارغة. وصلت القافلة إلى المدينة بعد يومين. في الواقع، جنى جيمس وأليكس الكثير من المال وأصبحا ثريين واستأجرا حرفيين آخرين لصنع التحف، وتباع روائعهم في الأسواق المحلية والدولية.