قصة ماريا الذكية – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتعليمية ممتعة للأطفال، وغرسها في القيم الأخلاقية والتعليمية وتوسيع آفاقهم الفكرية وتحسين قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصة ماريا

في يوم من الأيام، عاش تاجر اسمه Jobin في مملكة قوية وكان أغنى تاجر في القرية، وكان يعيش بالقرب من القصر، ولديه ثلاث بنات، أكبرهن إيلينا، والثانية، جريتا، والثالثة ماريا، وماريا. كان الأجمل على الإطلاق. اتفاقية تجارية مع مملكة مجاورة ونحتاج إلى مصدر موثوق به يسلم البضائع بأمان ونريد منك أن تفعل ذلك من أجلنا.

استمع غوبين إلى كلام الملك واهت في تفكيره، وكان قلقًا على بناته لأنه لم يتركهم من قبل، فأخبره الملك عندما تصمت، فأجابه قائلاً إن الأمر بسيط. بناتك انهم بخير.

لم يشأ غوبين أن يترك بناته، لكنه لم يستطع أن يرفض طلب الملك، فذهب إلى بيته حتى عادت بناته ووجدت ثلاث أواني من الورود، فأعطى واحدة لكل فتاة، ثم قالوا “أنا ذاهب إلى العمل. في اليوم الثاني، جاء الملك مع اثنين من أصدقائه، وعندما رأتهم ماريا، قالت لأخواتها، وقالت ماريا” سأذهب إلى القبو لتناول مشروب فقال الملك لا نريد شيئاً.

فقال لها تشاجرت مع أختي هل أبقى معك أمضت ماريا الليل كله في منزل جارتها، وغضب الملك لأن ماريا لم تعد، وعندما عادت في الصباح وجدت شقيقتها ذبلت لعدم إطاعة ابنهما، فذهبت إلى غرفة أختها الكبرى و رأيتها من النافذة تنظر إلى حديقة القصر. قالت لها أختها، التفاحات جميلة، أحضر لها واحدة، فقالت لها ماريا، “ما الأمر، هل تتصرفين كطفل”

قفزت ماريا من النافذة وذهبت إلى الحديقة والتقطت تفاحة وعادت وقالت ماريا، وقالت أختها إن هناك أيضًا أشجار ليمون، عادت ماريا إلى الحديقة وهذه المرة رآها البستاني وهي عائدة، ركض وراءها للحاق بها. أختها، التفاح والليمون، ألقت باللوم عليها وقالت، “لا تسألني أي شيء كهذا مرة أخرى.” وابتعدت ماريا عن الكلام ولم تنتبه لما قالته لنا.

في اليوم الثاني، أرادت أختها الثانية بعض الموز وطلبت من ماريا إحضارها إليها، لكنها لم ترغب في العودة بعد ما حدث في اليوم السابق، ولكن بإصرار أختها، ذهبت وهذا مرة الملك كان يتجول في الحديقة، ورأى ماريا وأخبرها أنك ستعاقب. سأل ماريا بعض الأسئلة واعترفت بالحقيقة. وأمام هذه الجرائم قال الملك ستعاقبون في بيتك. ذهب الملك إلى منزلها وتبعته ماريا.

واصل الملك النظر خلفه للتأكد من وجودها، لكنه استدار فجأة ليجد أنها اختفت دون أن يترك أثرا لها.

لم تتحسن حالته منذ شهور، وفي هذه الأثناء تزوجت أخته من صديقي الملك، ولديهما أطفال أيضًا. ذات يوم، تسللت ماريا إلى منزل أختها الكبرى، وأخذت طفليها، وهربت ووضعت الطفلين في سلة زهور جميلة حتى لا يراها أحد. ثم تنكرت في هيئة صبي ووضعت السلة على رأسها وذهبت إلى القصر الذي كان هاتفه هو الهاتف الذي يوصل الزهور. كان الملك مستلقيًا على سريره، وعندما سمع صوتها، دعا حارسه.

وأمره أن يشتري زهوراً من هذا النذير، فاشترى الحارث سلة الأزهار وأعطاها للملك ليفتحها، فوجد الأولاد. غدا بغطاء من الحجارة، وإن لم يأت يعاقب، ولما رأى التاجر منزله شعر بحزن شديد، لأن بناته وعدته بأنه لن يحدث شيء سيء، ثم تزوجت ابنتيه. بغير إذنه، فجاء الحارس وأخبره بما يخافه الملك من ترتيب المعطف، يستحيل صنع المعطف في يوم واحد.

فقالت ماريا، أبي، لا تقلق علي، خذ هذا الطباشير معك، واسأل عن حجم الملك للعباءة، فأخذ الطباشير وذهب إلى القصر، فقال له الملك، “أين هو قال له “لم يصنعه”، قال “استعد للموت”، ذهب التاجر إلى المنزل دون أن ينبس ببنت شفة، وشعر بالحزن عندما ظن أنه يجب أن يلبس ابنته.

وأخبر ابنته بما حدث، وقال “لا تقلق. خذ دمية تشبهني تمامًا، مع خيط متصل برأسها، لسحبها. أجبت بنعم أو لا. في اليوم التالي جاء الملك إلى القصر مع ماريا وأمر الملك بإرسال ماريا إلى غرفته، فأخذها الحراس بعيدًا، ثم أخذها الحراس بعيدًا وأخفت ماريا الدمية بين ملابسها وبمجرد أن أغلقت الدمية، و اختبأت تحت الفراش وهي ممسكة بالخيط، فقال لها الملك هل أنت بخير

حركت ماريا رأس الدمية للرد، وظل الملك يسألها ويسرد كل أخطائها، فقالت نعم، ولهذا أحكم عليك بالإعدام، فأخذ رأسها وقطع رأسه.

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وبمجرد أن سقط على الأرض أحس بشخص يقبل قدمه، فقال هذا الحب قتلتك بيدي، ولم أبقى على قيد الحياة لحظة، وقبل أن يقطع رأسه.، خرجت ماريا من تحت سريره، ثم تزوجا وعاشا معًا في سعادة وسلام.