قصة مخيفة الذي كتب هذه القصة ليس بشراً

قصة مخيفة الشخص الذي كتب هذه القصة ليس بشريًا – قبل بضعة أشهر، ذهبت أنا وصديقي يوكو إلى منزل فتاة للنوم معها.

قصة مخيفة الشخص الذي كتب هذه القصة ليس بشريا

كانت إيمي فتاة غريبة وكانت هادئة وتحدثنا قليلاً ارتدينا بيجاماتنا وجلسنا نروي قصصًا مخيفة وقصص الأشباح والمشكلة أننا لم نكن نعرف شيئًا عنها والقصص التي نعرفها كانت تافهة وليست مخيفة.

قالت إيمي، “أعرف الموقع الصحيح للحصول على القصص المخيفة، وفتحت الكمبيوتر وذهبت إلى الموقع الذي تتحدث عنه، وكنت أنا ويوكي بجانبها ننظر إلى الموقع، وكان يحتوي على العديد من قصص الرعب. “

من جميع أنحاء العالم وأيضًا من اليابان، كانت إيمي تتجول في موقع Yoko وأشارت إلى إحدى القصص، ما هي هذه القصة، ليس من المفترض أن نقرأ هذه القصة، إنها مخيفة جدًا.

هذا الموقع كله مخيف. أخبرت إيمي. سألت يوكو عما إذا كان هذا الموقع مناسبًا للأطفال. لا، ردت إيمي بنبرة جادة. إنه بالتأكيد ليس للأطفال. بعض القصص والألعاب هنا مخيفة وخطيرة.

لقد نقرت على إحدى القصص. بدا الأمر غريبًا، والمرأة التي في الصورة بدت غريبة جدًا، ووجهها مبعثر، ولم تكن تعلم كم كان وجهها مخيفًا. وعنوان القصة الشخص الذي كتب القصة ليس بشريا.

تقول إيمي إن الاستماع إلى هذه القصة أمر خطير للغاية، لذا دعونا لا نستمع إليها. وقلت، لذلك دعونا نذهب للنوم، قلت إن لدي شعور جبان غريب تجاه هذا الموقع الإباحي.

مثل من أين أتت هذه القصص ومن الذي ينشئ موقعًا على شبكة الإنترنت مثل هذا، لم تهتم إيمي بكلماتنا وقمنا بتشغيل الفيديو وسمعنا بداية القصة بمجرد أن سمعت هذا الصوت المخيف، فقدت أعصابي.

وبدأت بالصراخ تبعني يوكو بعد ذلك وبقينا في الحمام، وبعد فترة عدنا لنرى إيمي وكانت جالسة وقال آيتن إن شيئًا لم يحدث، ثم نامنا.

وكانت إيمي نائمة في سريرها وكنا على الأرض ولا أنام سريعًا إذا ذهبت إلى مكان جديد بعد فترة سمعت إيمي تتحدث بصوت منخفض أثناء نومها.

لكني نمت لفترة من الوقت واستيقظت بصوت والدتي يرتفع وتقول شيئًا ما وأخبرت يوكو أنه يجب أن يكون لديها حلم مرعب بمجرد أن قالت إن إيمي قد نهضت من سريرها وتتحرك بطريقة مرعبة.

عندما رأيتها هكذا، بدأت أرتجف من الرعب، كانت تنظر بعيدًا عنا، وكنا ننظر إلى ظهرها، وشعرها الطويل يغطي وجهها، ونراقبها وهي تمشي وتصدر نفس الهمهمات.

ثم ببطء، قال يوكو، “هذه ليست إيمي.” أغمضت عيني وفتحتهما. وجهه لم يكن آمي، ووجهه أبيض، وعيناه غائرتان.

وفتح فمها بابتسامة مرعبة لم تكن إيمي، ووجهها ممزوج بابتسامة وجهها، وبصوت لا يبدو بشريًا، همست، “أريد أن أعرف كيف”.

لا أتذكر ما حدث بعد ذلك وكان الصباح وكان منزل إيمي فارغًا وبحثنا عنها ولم نعثر عليها وعدنا إلى المنزل لكن والديها لم يتمكنوا من العثور عليها أيضًا وبحثت يوكو عنها بشكل متبادل أصدقاء مع إيمي ولم يكن هناك أي أثر لها.

عدنا للبحث في الإنترنت عن موقع الويب الذي دخلناه في تلك الليلة ولم نعثر على أي أثر لهذه القصة وتقول هذه القصة لم تعد موجودة على الموقع.

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منذ ذلك اليوم وحتى الآن، أجد صعوبة في النوم، وأخشى أن أنام وألا أكون في غرفتي بعد اليوم.