قصة مرعبة الأكاذيب البريئة كانت سببا في دمارها

قصة رعب أكاذيب بريئة دمرتها – كانت هناك فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات تُدعى ميرا تلعب بمفردها في غرفة نومها عندما سمعت صوت والدتها تنادي باسمها من المطبخ.

نهضت لترى ما تريده والدتها. الأم وقفت في المطبخ أمام الثلاجة، وعندما وقفت ابنتها أمامها، قالت الأم بهدوء، ميرا، عزيزتي، لدي سؤال لك. ماذا يجري

هل تعلم من اكل الكعك الذي اشتريته للضيوف لا، لا أعرف ما إذا كنت قد أكلتهم. لا، لماذا لم تشعر الفتاة بالتوتر يا ميرا يبدأ الطفل دائمًا في الكذب عندما يبدأ السارق حياته عندما كان صغيرًا.

ودائما ما تلقت الشرطة القبض على اللص ويعاقب اللص دائما. أنت تعرف ما أعنيه، يا ابنتي، بدأت تشعر بالذنب وقالت أمي، أنا آسف، وبكت، لقد أكلتها.

لا بأس يا حبيبي، توقف عن البكاء، لقد كنت غاضبًا لأنك كذبت علي، والآن بعد أن قلت الحقيقة عن كل شيء، سيكون كل شيء على ما يرام، لا أحب الكذب، لذا لا تكذب علي أكثر.

حسناً أمي قالت ابنتي الآن تمسح دموعك ودعنا نشتري واحدة جديدة حسناً أمي قالت ابنتها.

بعد خمس سنوات، أنجبت والدة ميرا طفلة جميلة، وبعد عودتها من المستشفى، كانت ميرا سعيدة للغاية. قالت له الأم أنت أخته الكبرى. يجب أن تعاملها بالحب والحنان. “قالت بالطبع يا أمي.

لكن بعد أن وصل الطفل، بدا أن الأم لم يكن لديها الوقت لرعاية ميرا، فالطفل كان يبكي طوال النهار وطوال الليل، ولم تستطع ميرا تحمل صرخاتها، ولم تعد قادرة على التركيز والتفكير.

وفي النهاية، نفد صبرها، سئمت صراخها، لا أريد أن أدرس بعد الآن، هل يمكنك إخراجها قليلاً عليك أن تكون أكثر تفهماً يا نانا، مجرد فتاة صغيرة وأنت أختها الكبرى.

لكنك ما زلت معها وليس لديك وقت تقضيه معي، أريد العودة إلى المتجر، إلى الحديقة والنوم بجانبك.

لقد كبرت ويمكنك الذهاب إلى كل هذه الأماكن بمفردك، لذا اصمت ولا تكن أنانيًا، لذلك صدمت ميرا برد فعل والدتها الذي لم تكن تتوقعه.

قالت لها ميرا إنني أكرهك وهي تبكي وتجري إلى غرفتها وتطرق باب غرفة النوم، ثم ترفض مغادرة غرفتها لتناول العشاء.

وجلست على السرير وهي تفكر في مدى كرهها لنا في تلك الليلة حلمت ميرا بحلم سيء للغاية وفي هذا الكابوس حلمت أنها كانت تسير إلى المنزل في الظلام. ذهبت إلى غرفة والدتها وأخذت أختها وأخذتها إلى الحديقة الخلفية بينما كانت لا تزال تحمل نانا. ثم أخذت مجرفة وحفرت حفرة ودفنتها. أخته في الحفرة وهي لا تزال على قيد الحياة.

عندما استيقظت في اليوم التالي، كنت قد سئمت من الحلم الذي بدا حقيقياً للغاية وقد سئمت من ذلك. كانت والدتي على حق، كانت نانا مجرد طفلة وأنا أختها الكبرى.

وأنا أعرف كيف أتعامل مع هذا النوع من الإزعاج وقمت من فراشها في تلك اللحظة جاءت والدتها إلى الغرفة وكانت والدتها تبكي بشكل هستيري.

ميرا هل تعلم أين نانا عندما استيقظت هذا الصباح لم تكن في سريرها هل تعلم شيئًا هزت ميرا رأسها خوفًا لا قالت لها والدتها هل أنت متأكد أنك أقسم نعم أقسم.

حسنًا، هيا، ساعدني في العثور عليها. بحثت الأم عنها في جميع أنحاء المنزل، لكنه لم يتمكن من العثور عليها. في الخارج، لم يتمكن من العثور عليها أيضًا. أخيرًا، وقفت الأم في المطبخ وبدأت تبكي بشكل هيستيري. .

أين أنت، لا يمكنك المشي، كيف يمكنك أن تختفي ميرا وتضع يديها في جيبها في حالة توتر، وصرخت الأم ميرا، أنت تعرف ما حدث لأختك، لا، لا أعرف.

قالت الأم لقد حذرتك، لا تكذب علي أبدًا. أنا لا أكذب أبدًا، فقالت قل لي أين هي.

بدأت ميرا بالبكاء وحاولت الاقتراب من والدتها، لا تلمسني، صرخت “آه، لقد قتلت نانا، أليس كذلك” لقد قتلتها لأنك كنت تغار منها.

لم أكن أرغب في قتل والدتها، ولم أكن أرغب في قتل والدتها، فغضبت والدتها، وأمسكت بسكين وبدأت في طعن ابنتها وكانت غاضبة جدًا ونسيت تمامًا أن ميرا هي ابنتها أيضًا.

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بسبب غضبها، لم تكن تعرف ماذا تفعل، بعد بضع دقائق، وصل الألم إلى رشدها، ونظرت إلى أسفل ورأت جثة ميرا ملطخة بالدماء على أرضية المطبخ.

قبل أن تدرك رعب ما فعلته، رن جرس الباب ونظرت حولها وذهبت لفتح الباب، وعندما فتحت الباب، رأت جارتها تحمل نانا.

قالت له لحسن الحظ، وجدناها قبل حدوث أي شيء سيء.

قصة مرعبة الكذب البريء سبب دمارها