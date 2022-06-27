قصة مرعبة لإخافة ابني النهاية سترعبه الى الابد

قصة مرعبة لإخافة ابني النهاية ستخيفه إلى الأبد – في إحدى الليالي الممطرة كان هناك صبي جالس على سريره يقرأ وبعد لحظات جاء والده وطلب الإذن من الأب للدخول وسمح له ابنه بالدخول مجال.

قال الابن ما الأمر يا أبي أريد أن أخبرك أنني سأسافر ولا يمكنني الحضور ومشاهدة مهاراتك غدًا، لأن لدي اجتماع مهم خارج المدينة إنه ليلة واحدة فقط هل أنت بخير بمفردك

قال الابن، يمكنني أن أطلب من لوسي البقاء معك، لا أبي أنا في العاشرة الآن يمكنني الاعتناء بنفسي. هل أنت متأكد من والدي قال إنني متأكد من أن الابن قال.

حسنًا، أوافق الآن على أن الوقت قد حان لتنام وماذا تعتقد أني أخبرك بقصة ما قبل النوم، هل ستكون هذه إحدى قصصك المخيفة المعتادة قال الابن.

اعتقدت أنك أحببت والدها قال إنني أحببتها ولم تعد كذلك، قال ابنها، لقد فهمت، لقد أصبحت رجلاً ولا شيء يخيفك قال أبي.

إذا كنت تريد أن تخبرني بقصة مخيفة، فعليك أن تكون مخيفًا حقًا.

قال الأب، “حسنًا، لدي قصة، لكن لا أعتقد أنه يمكنك التعامل معها.” فقال الابن أستطيع.

حسنًا، كان هناك ولد اسمه كولبي. كان هذا الطفل يلعب عبر الإنترنت كثيرًا، وقد اشترك في العديد من المواقع وبدأ في التحدث إلى الأطفال أكثر على الإنترنت.

لقد أقام صداقة مع صبي آخر يدعى Stringer Danger، وقد أحب كلاهما نفس الأفلام والبرامج التلفزيونية ولعبوا معًا على الإنترنت.

يضحكون ويتحدثون كثيرا. بعد أن دامت صداقتهما عدة أشهر، علم أن عيد ميلاد كولبي قد اقترب، وبما أنهما كانا أصدقاء مقربين، فقد قرر إرسال Stringer Danger لإرسال هدية إليه وطلب منه عنوان منزله.

Colby était un peu hésitant car il le connaissait depuis plusieurs mois, alors il s’est dit que ce ne serait pas une mauvaise chose de donner son adresse à son ami sur Internet, à condition qu’il ne la donne à personne d’autre على شبكة الانترنت .

لذلك، أعطى كولبي عنوانه لـ Stringer Danger وأخبره أنه سيرسل له الهدية على الفور، وبعد فترة ندم كولبي على إعطائه عنوانه.

خاصة أنه لم يتعرف عليه جيدًا أبدًا، حيث تحدثوا فقط عبر الإنترنت أثناء اللعب، وتذكر أن والديه الخبراء لم يفعلوا ذلك أبدًا، وشعر بالتوتر والذنب، وزاد إحساسه بالندم والخوف يومًا بعد يوم.

وفي تلك الليلة قرر أن يخبر والديه بما فعله، سيكونان غاضبين للغاية وسيعاقب بالتأكيد، لكنه كان يستحق ذلك، لكنه أراد أن يبرئ ضميره.

انتظر في سريره تلك الليلة، مصممًا على اختيارهم. سمع العديد من الأصوات المختلفة، ولكن بعد لحظات قليلة سمع خطى والده وصرخ، “هل يمكنني التحدث معك قليلاً”

ودخل والده ببطء، نعم يا بني، قال والده بصوت خانق، لا بأس، أبي، نعم بني، أمي هناك، هل أنا هناك، قالت الأم بصوت عالٍ ودخلت رأسها أيضًا خارج الباب.

ماذا تريد ان تقول لنا أعتقد أنني ارتكبت خطأ كبيرا. أعطيت عنوان منزلنا لشخص ما على الإنترنت.

أخبرنا ألا نفعل ذلك أبدًا مع الشخص الذي قدمته له، قال إنه صبي أعرفه اسمه Stringer Danger.

قالت الأم إنه لم يكن فتى مثلك أبدًا، لقد خدعك، أنت تعرف ما فعله ذلك الصبي، اقتحم منزلنا وقتلنا معًا حتى يتمكن من الانضمام إليك وقتلك دون إزعاج.

ماذا تقول أمي فجأة دخل رجل من الباب، ضخم الحجم، يرتدي معطفًا أصفر، ويمسك رأس والد كولبي في يديه.

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صرخ كولبي، “لا، أرجوك لا تقتلني.”

مشى إلى سريره وحمل الطفل وبدأ يهزه ونظر إليه وابتسم عندما لمس الرجل الذي لم يحمل طفلاً في حياته بلطف خد الطفل ثم خرج من المنزل مع الطفل.

قام بتربية الطفل حتى كبر وأطلق عليه اسم ويليام.

لكن والدي، اسمي ويليام، أعرف ذلك يا عزيزي. نظر ويليام إلى والده في خوف، بينما ابتسم له الأب. هل اعجبتك القصة

لم يتفوه الابن بكلمة، لكن الأب عرف أن ابنه هذه المرة كان خائفًا جدًا من القصة.

قصة مرعبة لتخيف ابني النهاية ستخيفه إلى الأبد