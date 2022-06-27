قصة مسابقة الملك

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تاريخ مسابقة الملك

في ياما كان، في مملكة أكوستا، التي تم تقسيمها إلى خمس مقاطعات مختلفة، أقيمت مسابقة بين المقاطعات، أقامها الملك، وفي كل عام تختار كل مقاطعة طفلًا يتراوح عمره بين ثلاثة عشر وعشرة أعوام. سنة، المشاركة في بطولة المواهب. يتلقى الفائز هدية من الملك يمكن أن تشمل هدايا وترقيات متنوعة لمحافظته وشعبها.

في الدائرة الخامسة عاش زوجان باركهما الله ولهما توأمان في الخامسة عشرة من العمر هما ماهر ومروان.

كان التوأم متطابقين إلى حد كبير باستثناء طبيعة نومهما. كان نوم ماهر عميقًا، بينما استيقظ مروان عندما سمع صوتًا مهما كان خافتًا.

ماهر هاه! ماذا او ما”

ذات يوم، عندما كانا في الثانية عشرة من العمر، اصطحبهما والداهما إلى عرض المواهب، وهناك رأوا متسابقًا من المقاطعة الثانية، نال إعجاب الملك بالغناء. ثم توسل الصبيان لوالديهما للسماح لهما بالانضمام إلى أكاديمية الموسيقى، حتى يتمكنوا من الوصول إلى مستوى هذا الصبي من الحي الثاني في الغناء.

مروان أبي! أمي! من فضلك!

ماهر ارجوك ارجوك ارجوك.

الأب لا بأس ولكن بشرط أن تتعهد بحضور الدروس بجد.

لذلك، بعد ثلاث سنوات، سئم التوأم من إرباك الناس لهما، فقرر ماهر ترك شعرهما يطول، بينما قرر مروان إبقائه قصيرًا. أما أكاديمية الغناء، فكان مروان لا يزال يأخذ دروسًا، فيما فقد ماهر الاهتمام بالأمر بمرور الوقت.

مروان أخي هل مازلت متغيب عن التدريب

ماهر لا لا. لا تقلق، سأكون هناك.

عرف مروان أن شقيقه كان يراوغ فقط، فعبس (في وجهه) وغادر الغرفة.

ماهر من يحتاج لهذه التمارين السخيفة على كل حال لا يبدو أننا سنخرج منه أي شيء.

يقول ماهر في نفسه

في نفس اليوم، زارت امرأة غريبة ترتدي قلنسوة أكاديمية الغناء وسمعت غناء مروان المتناغم. ذهبت على الفور لرؤية معلمه.

سيدة هذا الصبي، كم عمره

المعلم عمره خمسة عشر سنة. خمسة عشر، لماذا تسأل

خلعت السيدة حجابها بهدوء، حتى بدا وجهها وكأنها كانت ملكة مملكة أكوستا.

المعلم جلالة الملك

الملكة – اهدئي من فضلك. أقوم برحلات صغيرة حول المقاطعات، وأريد أن أرى هذا الصبي في المنافسة هذا العام، أعتقد أن الملك سيحب صوته (كثيرًا).

الأستاذ طبعا سيدتي هو مروان، هي مصدر فخرنا وسعادتنا لنا.

الملكة – أنا أعتمد عليك.

بعد أن غادرت الملكة، اتصلت المعلمة بمروان.

المعلم مروان، أرجوك قل لوالديك ليأتوا ويتحدثوا معي غدًا.

بدت على وجه مروان علامات الارتباك، وسرعان ما بدأ يفكر في الأخطاء التي ارتكبها والتي دفعت المدرس إلى طلب التحدث إلى والديه. على مدى السنوات الثلاث الماضية كان يحضر التدريبات بشكل مستمر، ولم يكن غائبًا، وكان يرافق أفضل الزملاء في فصله. هل ترى ما تريده من والديها

عندما عاد إلى المنزل، رأى ماهر لا يزال يتكاسل هنا وهناك. أدرك مروان أنه من المحتمل أن يكون المعلم يريد إخبار والديه بكل الأوقات التي كان ماهر يتسكع فيها أو غاب عن التمارين، لذلك التفت إلى أخيه (إليه) بدا غاضبًا وقلقًا في نفس الوقت.

مروان ماهر نريد التحدث. أعتقد أنه يجب عليك التوقف عن التسكع، فقد حان الوقت للتفكير بجدية في الغناء (الدروس الصوتية).

ماهر نعم بالطبع أعدك بالذهاب غدًا.

أجاب ماهر دون أن يرفع عينيه عن القصة التي كان يقرأها.

مروان أنت تكذب، فأنت دائمًا تتعهد بالمجيء ولكن لا تفعل، فقط تقول حتى لا أزعجك أكثر.

ماهر لذا أرجوك توقف (تحيرني لمرة واحدة).

مروان إذا كان الأمر كذلك … فمن الأفضل أن تتوقف أيضًا.

تمتم مروان بحزن، لكن بصوت سمعه ماهر.

ماهر ماذا هل تعتقد أنه لمجرد أنك جيد يمكنك إخبار الناس بما يجب عليهم فعله

تنهد مروان وغادر الغرفة، تاركًا ماهر في حالة من الغضب، والتي تحولت إلى حزن للحظة.

في اليوم التالي

بعد أن أبلغ مروان والديه بطلب المعلم لرؤيتهما، جاء مروان مع والدته إلى الأكاديمية فقط، حيث كان والده يعمل في ذلك الوقت.

المعلم سيدتي، هناك أم تهتم بي أو تهتم بها.

نظر إليها مروان بدهشة فلم يكن غياب ماهر.

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كان وجه مروان يلمع وعيناه متسعتان من السعادة.