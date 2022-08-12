قصة مسلسل اتزان ركين سعد 2022 والقنوات الناقلة ، قد اثار الهام الكثير من الأشخاص من المحبين والمعجبين بالفنانة الأردنية ركين سعد، ، والتي عرفت بشهرتها خلال الفترة الماضية ، مما دفع بالجمهور الخاصة بها الى التعرف على مسلسل اتزان ركين سعد 2022 والقنوات الناقلة والذي حاز على شعبية واسعة خلال أوقات قليلة لما يتكون من قصة جديدة ، تابعوا معنا للتعرف على قصة اتزان ركين سعد 2022 .

مسلسل ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، قبل أيام، العديد من الأخبار المتعلقة بتصوير مسلسلها الجديد بالتعاون مع منصة Watch It. هناك الكثير من التوقعات، والجدير بالذكر أنها أصدرت العديد من الصور من وراء كواليس العمل، وأهمها الصورة التالية

قصة مسلسل “ميزان ركين سعد 2022” والقنوات الناقلة

تدور قصة مسلسل عتسان حول عائلة اسمها عائلة سالم. كتب هذا العمل سيد عمر، وهو يصور حاليًا في المملكة الأردنية الهاشمية، وتلعب ركين سعد دور البطولة.

أبطال مسلسل ركين سعد

ولم يتم الإعلان عن أبطال المسلسل حتى الآن، حيث تم الإعلان عن الفنانة ركين سعد والفنان صدقي صخر، والجدير بالذكر أن هذا العمل الفني هو العمل الفني الثالث للفنانة ركين سعد بالتعاون مع منصة شاهد.

من هي ركين سعد – ويكيبيديا

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة ركين سعد في النقاط التالية

الاسم العربي ركين سعد السيلاوي.

الميلاد السادس عشر من ديسمبر 1989 م.

العمر 32 سنة.

مكان الميلاد عمان – الأردن.

الجنسية الأردن.

الأب سعد السيلاوي.

المهنة ممثلة مسرحية – تليفزيونية – سينمائية.

اللغات العربية.

سنوات النشاط منذ 2010 – حتى الآن.

أهم أعمال ركين سعد

ومن أهم أعمال الفنانة ركين سعد ما يلي

مدرسة الروابي للبنات.

الحبيب صراع الخادمات.

حجم الأسرة.

واحة غروب الشمس

سمرقند.

بالأميال.

طوق الأسفلت.

بالأميال.

أكاديمية واتس.

شحذ الطول.

شارة المرح.

جميلة.

بالأميال.

عمر.

سهام العرب.

بوابة القدس.

انتهت اللعبة.

حلم ليلة الربيع العربي.

بعيداً.

ليلة.

ركين سعد انستغرام

تمتلك ركين السيلاوي حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، ومن خلال ذلك الحساب أطلقت العديد من الصور خلف كواليس تصوير أعمالها الفنية الجديدة، مسلسل عتسان، و ”” يمكنكم متابعة حساب ركين سعد مباشرة.

وفي الختام تعرفنا على قصة مسلسل اتزان ركين سعد 2022 والقنوات الناقلة ، والتي تعد من الفنانات الأردمية التي حازت على شعبية كبيرة نتيجة الاعمال الفنية السابقة والتي تألق بها بالتميز بها ، مما دفع جمهورها الى البحث حول المسلسل الجديد التي أعلنت عنه وهو مسلسل اتزان ركين سعد ، ورابط حسابها الرسمي على منصة انستجرام.