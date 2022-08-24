قصة مسلسل العين بالعين سيرين عبدالنور ومواعيد عرضه، ، لقد تم الاعلان عن بداية تصوير مسلسل العين بالعين في العام الحالي الميلادي الفين واثنين وعشرين ميلادية، حيث ان هذا المسلسل عبارة عن مسلسل درامي يرى الجمهور انه سوف يحقق نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي اجمع، حيث انه يضم عددا من الممثلين المهمين، وتأتي أحداث المسلسل في جهة درامي تشويقي حيث أن هذه القصة تبدأ في حين تقوم البطلة والتي تدعى بـ نورا والتي تعمل كمصورة فوتوغرافيه ويكون ذلك بالاتفاق مع امرأه تدعى رندا والهدف هو توثيق خيانة زوجها، لكن الأحداث تذهب باتجاه جريمة قتل حيث توثق نورا جريمة القتل.

قصة مسلسل العين بالعين سيرين عبدالنور ومواعيد عرضه

تأتي أحداث المسلسل في جهة درامية تشويقية بحيث ان هذه القصه تبدأ في حين تقوم البطلة التي تلقب بـ نورا والتي تعمل كمصوره فوتوغرافية ويكون ذلك بالاتفاق مع امرأة تسمى رندة والهدف هو توثيق خيانه زوجها، لكن الأحداث تذهب باتجاه جريمه قتل حيث توثق نورا جريمه القتل، لكن تنقلب القصه عليها وتصبح هي موضع الشك في حين تبدأ الشرطه بالتحقيق ليتم اكتشاف القاتل، حيث قد وثقت كاميرات المراقبه مكان الجريمه دخول وخروج نور خلال توقيت الجريمة.

معلومات عن مسلسل العين بالعين ويكيبيديا

يعتبر مسلسل العين بالعين مسلسلا لبناني درامي تأتي أهم معلوماته في النقاط التالية :

اسم العمل: العين بالعين.

نوع العمل: دراما، إثارة، تشويق.

بلد الإنتاج: دولة لبنان.

شركه الإنتاج: الصباح.

سنة الإنتاج: العام الميلادي الفين واثنين وعشرين ميلادية .

المخرج: رندا علم.

سيناريو وحوار :سلام كسيري.

طاقم عمل مسلسل العين بالعين ( سيرين عبد النور، بدور الفوتوغرافية نورا، رامي عياش، بدور الضابط عزام، كريستين شوار، طون عيس، سلام الكسيري، ختام اللحام) ، حيث انها لم يتم الإعلان عن كافة اسماء الفنانين المشاركين في العمل الفني الدرامي مسلسل العين بالعين

موعد عرض مسلسل العين بالعين ويكيبيديا

سوف يتم عرض مسلسل العين بالعين في العام الميلادي الفين واثنين وعشرين ميلادية وذلك بعد انتهاء تصويره كاملا، حيث انه لم يتم عرضه إلى الآن لان المسلسل قيد التمثيل والتحضير، وسوف يتم عرضه الأول على منصه شاهد نت، ومن المتوقع أن يحقق العمل ملايين المشاهدات في الوطن العربي وخاصه بأن أحداثه تشويقيه وتتناول تفاصيل جريمه قتل.