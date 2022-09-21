قصة مسلسل القليل من ضوء النهار التركي كاملة، يعتبر مسلسل القليل من ضوء النهار التركي من ابرز واشهر المسلسلات التركية التي تم عرضه في الاونة الاخيرة وتحديداً في 5 من شهر سبتمبر لعام 2022م واكتسب شهرة ونجاح واسع للغاية كما وحقق نسبة عالية جدآ من المشاهدات عبر اليوتيوب والمنصات الالكترونية المختلفة عبر الإنترنت ويتم عرض حلقة واحدة اسبوعياً بواقع ساعتين لكل حلقة من مسلسل القليل من ضوء النهار التركي.

قصة مسلسل القليل من ضوء النهار التركي كاملة

المسلسل التركي القليل من ضوء النهار A Little Daylight من أشهر الأفلام التركية التي حققت نسبة مشاهدة عالية منذ عرضها الأول حتى اليوم على منصة اليوتيوب ومواقع مشاهدة المسلسلات على الإنترنت، وفيما يلي أبرز المعلومات عن سلسلة

عنوان المسلسل بالعربية القليل من ضوء النهار . اسم المسلسل باللغة التركية Bir Küçük Gün Isigi. تصنيف المسلسل دراما، رومانسي. الإخراج لم يتم التعرف عليه. الأبطال سيراي كايا، بيرك أوكتاي، إسراء درمانكلوغلو. دولة تركيا. لغة العمل الرسمية التركية. عدد المواسم موسم واحد. عدد الحلقات حلقتان فقط. مدة الحلقة 135 دقيقة. المنتج المنفذ NG Media. أماكن التصوير تركيا وإيطاليا. المنتج NG Media Productions. القناة ITV. تنسيق الصورة 1080i HDTV. البث الأول 5 سبتمبر 2022 م. آخر بث في لا يزال ساريًا حتى اليوم.

مسلسل القليل من ضوء النهار

بدأت قصة المسلسل التركي “ القليل من ضوء النهار ” عندما كانت إحدى الفتيات تعيش حياة زوجية سعيدة مع زوجها، بعد علاقة غرامية استمرت عدة سنوات بينهما. حادث سيارة، وتكتشف الفتاة العديد من الأسرار الغامضة التي تأتي في أحداث المسلسل، ومن أبرز هذه الأسرار وجود ابنة لزوجها، وبدأت أحداث العمل السينمائي تتعارض والتشويق. منذ تلك اللحظة، والجدير بالذكر أن شعار المسلسل هو “لا يمكنك أن تعرف، ربما تكون أكبر هدية لك”. إنه الألم الذي تعتقد أنك لا تستطيع تحمله “.

رابط مسلسل القليل من ضوء النهار

بطلة المسلسل التركي ” القليل من ضوء النهار ” هي الفنانة والممثلة الشابة “سيرا كايا”. ولدت في تركيا وتحديدا اسطنبول في 4 فبراير 1991. تبلغ من العمر 31 عاما وتحمل الجنسية التركية وتقيم في مسقط رأسها العاصمة اسطنبول. نجحت في تحقيق الشهرة وتكوين قاعدة جماهيرية على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي من أشهر الفنانين في تركيا بعد تقديمها للعديد من الأعمال السينمائية والمسرحية المتميزة.

بطلة مسلسل القليل من ضوء النهار ويكيبيديا

شارك العديد من الفنانين من أصل تركي في هذا العمل السينمائي الذي حصد ملايين المشاهدات منذ إعلانه الأول في 5 سبتمبر 2022 م وحتى هذه اللحظة. نراجع أدناه قائمة الفنانين المشاركين في هذا العمل

الممثلة التركية سيراي كايا. الفنانة التركية بيرك اوقطاي. الممثلة التركية إسراء درمانكلوغلو. الممثلة التركية شيماء قرقماز. الممثلة عزرا أكسو. الممثلة جيسام اونسال. الممثل يجيت يابجي. الممثلة Tuguchi Ichikgur.

طاقم مسلسل القليل من ضوء النهار

قدم الموقع الرسمي للمسلسل التركي القليل من ضوء النهار A Little Moonlight، رابطًا لمشاهدة المسلسل دون أي فواصل وإعلانات تجارية. منذ بداية عرضه على اليوتيوب ومنصات الأفلام الأخرى، حصد هذا العمل السينمائي ملايين المشاهدات حتى هذه اللحظة، ويمكن مشاهدة مسلسل A Little Daylight مباشرة عبر الموقع الرسمي للمسلسل.

مسلسل القليل من ضوء النهار التركي من افضل المسلسلات التركية التي عرضت بالاونة الاخيرة والتي لاقت على اعجاب الملايين من الناس حول العالم بوقت وجيز وتدور احداث مسلسل القليل من ضوء النهار التركي عندما كانت إحدى الفتيات تعيش حياة زوجية هنيئة مع زوجها بعدما استمرت علاقة غرامية بينهم لفترة طويلة وبطلة هذا المسلسل الفنانة والممثلة التركية المشهورة سيرا كايا