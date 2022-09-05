قصة مسلسل ستيلتو وأبطال النسخة العربية ، تصدر محركات البحث عبر جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل المتابعين للدراما السورية حول البحث عن قصة المسلسل ستيلتو 2022 ومعرفة الأوقات التي سيتم العرض بها للمسلسل و أبطال النسخة العربية ،والذي منذ أن ألغاه صناعوه رسميًا منذ بداية التصوير، والذي كان اسمه في طليعة محركات البحث، حيث يتكون المسلسل من باقة من ألمع نجوم الوطن العربي، من الفنانين السوريين على وجه الخصوص وهنالك العديد من النجوم الفنانينة اللبنانية ، تابعوامعنا .

سلسلة stilto ويكيبيديا

مسلسل Stelito هو أحد المسلسلات الدرامية الرومانسية التي تحتوي على الإثارة والتشويق، ومن أبرز المعلومات عن المسلسل ما يلي

الاسم التجاري خنجر.

نوع العمل دراما، رومانسي.

بلد الانتاج السعودية.

شركة الإنتاج MBC Studios.

تاريخ الإصدار 4 سبتمبر 2022 م.

بقلم لبنى مشالح ومي حايك.

المخرج نقولا صباغ.

عربي.

مواقع التصوير تركيا.

عدد الحلقات 90 حلقة.

مدة الحلقة 49 دقيقة.

قصة مسلسل Stilto

مسلسل Stiletto هو أحد المسلسلات الدرامية العربية المقتبسة من الدراما التركية. تدور قصة المسلسل حول وجود علاقات متشابكة. تبدأ الحكاية بسقوط جثة من الطابق العلوي خلال حفلة ضخمة في قصر فخم وعريق تابع لإحدى العائلات الكبيرة، حيث ضمت الحفلة العديد من الشخصيات وكبار العائلات، وتبدأ الشرطة بالتحقيق في هذا الأمر و استجواب جميع الحاضرين في الحفلة من أجل الوصول إلى القاتل، لكن الشرطة تكشف العديد من الأحداث المليئة بالكراهية والخيانة، وتتواصل هذه الأحداث في إطار رومانسي درامي يحتوي على الإثارة والتشويق.

موعد عرض مسلسل Stilto

بدأ مسلسل Stilto بنسخته العربية يوم 4 سبتمبر 2022 م على قناة MBC4، حيث سيعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية. بالنسبة لعدد حلقات المسلسل، أكدت شركة الإنتاج أن المسلسل يتكون من 90 حلقة واحدة فقط، ومدة الحلقة الواحدة 49 دقيقة، وسيتم عرض المسلسل مرة أخرى خلال 24 ساعة من عرضه على التلفزيون، عبر منصة Shahid VIP الإلكترونية.

القنوات الناقلة لمسلسل Stiletto

وأكدت شركة الإنتاج أن المسلسل سيعرض على قناة ام بي سي 4 في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت السعودية، ويعاد المسلسل على نفس القناة في تمام الساعة 710 صباحاً، كما سيعرض بعد 24 ساعة من عرضه. المعروضة على شاشة التلفزيون عبر منصة شاهد. في IP، قالت الشركة إنه تم عرض الحلقتين الأوليين من المسلسل، ومدة الحلقة الواحدة 49 دقيقة، ومن المتوقع أن يكتسب المسلسل نجاحًا وشهرة واسعين في الوطن العربي.

مسلسل أبطال الخنجر النسخة العربية

مسلسل Stiletto بنسخته العربية يضم العديد من الممثلين في الوطن العربي، وأسماء أبطال المسلسل على النحو التالي

الممثلة كاريس بشار.

الممثلة ديما قندلفت.

الفنان سامر المصري.

الفنانة ندى ابو فرحات.

الفنان قيس شيخ نجيب.

الممثلة ريتا حرب.

الفنان بديع ابو شقرا.

الفنان كارلوس عازار.

الممثلة نور علي.

رابط لمشاهدة حلقات مسلسل Stiletto

وأكدت الشركة المنتجة لمسلسل Stiletto أن حلقات المسلسل ستعرض عبر شاهد VIP بعد 24 ساعة من عرضها على القناة الأصلية. IB “”.

قصة مسلسل ستيلتو وأبطال النسخة العربية ، تعد القصة التي تحكي عن القتل من أشخاص مجهولين وهو من المسلسلات التي أخذت من الدراما التركية ، وقد توقع العديد من المتابعين لعالم الفن نجاحًا كبيرًا للمسلسل داخل الوطن العربي، لأنه يضم العديد من الممثلين المتميزين في الوطن العربي .