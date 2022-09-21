قصة مسلسل ستيليتو التركي جرائم صغيرة stiletto vendetta، مسلسل ستيليتو هو واحد من اشهر المسلسلات الدرامية التركية التي نالت اعجاب الملايين من المشاهدين كونه يحتوي على مجموعة كبيرة من المشاهد الرائعة الذي عملت على جذب المشاهدين، كونه من المسلسلات التركية باللغة العربية، بالإضافة الى انه شارك به مجموعة ككبيرة من ابرز النجوم والممثلون في الوطن العربي، ولهذا السبب اصبح اهتمام العديد من محبين هذا المسلسل في معرفة قصة مسلسل ستيليتو التركي جرائم صغيرة stiletto vendetta.

معلومات عن مسلسل ستيليتو التركي

يعد مسلسل ستيليتو من المسلسلات التركية العربية الأكثر شهرة على مر التاريخ العربي، ويتابع ذلك المسلسل الملايين من المشاهدين بمختلف الجنسيات العربية، وكان يدور مسلسل ستيليتو حول مسمى جرائم صغير، وتم تصنيفه الى المسلسلات الدرامية الاجتماعية والثقافية وبه بعض المشاهد الاكشن، ومع العلم ان وقت لكل حلقة في هذا المسلسل لا تتجاوز ساعتين، بالإضافة الى عرضه لأول مرة كان في اليوم الرابع والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2017 ميلادي.

قصة مسلسل جرائم صغيرة

مسلسل جرائم صغيرة تدور قصتها حول مجموعة من الفتيات الصديقات ويتم تفريقهم بسبب بعض الظروف الحياتية، ولكن في نفس الوقت تم لقاءهم من جديد وتم التفتيح عن بعض الجرائم الصغيرة في الوقت السابق، وبدأـ الجهات الأمنية تبحث عن المجرم المتهم بتلك الجرائم الصغيرة، وفي النهاية تثبت تلك الجرائم على مجموعة الصديقات، ويتم توالي الاحداث لمعرفة نهاية هذه القصة .

ابطال مسلسل ستيليتو التركي

شارك في هذا العمل الفني الرائع مجموعة من ابرز النجوم في الوطن العربي مما تختلف جنسياتهم بين اللبنانيين والسوريين، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير من محبين هذا المسلسل في معرفة ابطال مسلسل جرائم صغيرة، ويكون هؤلاء الابطال على النحو الاتي:

الممثل فريد اكتوج.

الممثل سيليم بايراكتار.

الممثل تانسو بشير.

النجم يلديراي شاهينلار.

الممثلة أصليهان جوربوز.

الممثلة تولين اوزان.

الممثلة هايال كويسوغلو.

الممثلة بادة ايشجيل.

الفنان مارت فرات.

الممثلة دويغو سرشين.

البطلة جوكتشا بهادر.

الممثل دويغو اكدينيز.

الممثلة جوميتش أصلان.

الممثلة داريا باسيرلر.

الممثل سيرداش ايكشي.

الممثل اليجان ايتكين.

الممثلة هوليا بوشيكوغلو.

الفنانة اصليهان كابانشاهين.

الممثل شيان ينشي.

الممثل يغيت شيلبي.

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تدور حول مسلسل جرائم صغيرة، واكدنا ان هذا المسلسل واحد من اشهر المسلسلات التركية العربية التي حققت شهرة كبيرة بسبب المواقف والمشاهد الفنية الرائعة، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير من محبين هذا المسلسل في معرفة قصة مسلسل ستيليتو التركي جرائم صغيرة stiletto vendetta.