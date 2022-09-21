قصة مسلسل ستيليتو التركي جرائم صغيرة stiletto vendetta، يعتبر مسلسل ستيليتو التركي من المسلسلات المليئة بالأحداث الإدرامية الجذابة والمثيرة جدا للاهتمام، كما وانه من أول حلقاته استطاع ان يشاهده مئات الألاف من المشاهدين من كافة الوطن العربي، حيث شارك في هذا العمل الفني مسلسل جرائم صغيرة على العديد من الممثلين الأتراك، حتى أصبح محط اهتمام للتعرف على قصة مسلسل ستيليتو التركي.

قصة مسلسل ستيليتو التركي

يعتبر هذا المسلسل من الأعمال التركية القوية التي حظيت باهتمام كبير من الجمهور، وازدادت نسبة مشاهدتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة وجيزة. يمكن تحديد هذه السلسلة بشكل أفضل من خلال ما يلي

اسم العمل خنجر تركي.

نوع العمل دراما رومانسية مع جريمة بوليسية.

بلد الانتاج تركيا.

البيئة التصويرية المجتمع التركي الحديث.

المنتج المنفذ كرم شطاي.

المخرج علي بلجين ودينيز يورولمازرو.

عدد الحلقات 45 حلقة.

عدد المواسم اثنان.

مدة كل حلقة من 130 إلى 150 دقيقة.

العرض الأول 24 أكتوبر 2017

لغة العمل التركية

الممثلون جوكتشي بهادور، أصليهان قربوز، تولين أورزان، باديه إشغيل، ميرت فرات.

الدور الرئيسي أصليهان قربوز.

المسلسل التركي ستيليتو التركي جرائم صغيرة

تحكي أحداث مسلسل Small Crimes قصة أربع نساء وأربعة رجال أصدقاء قدامى، يجتمعون مع بعضهم البعض بعد فراق طويل، ليعودوا إلى الماضي وذكرياته المؤلمة. وتشويق قصة درامية قريبة من الواقع، كانت بدايتها مخيفة، عندما سقط جثة من الطابق العلوي لقصر يملكه أحد أقرباء هؤلاء الأصدقاء، وازدادت الأمور تعقيدًا بعد تدخل الشرطة والشرطة. بدء تحقيقات ماراثونية بحثا عن القاتل، في قصة جمعت مشاعر الخيانة والكراهية طيلة سنوات.

مواعيد مسلسل الخنجر التركي

لاقى هذا المسلسل شعبية كبيرة داخل المجتمع التركي وخارجه منذ الحلقات الأولى التي عُرضت عليه في أكتوبر من العام الماضي. عُرض هذا المسلسل مساء كل ثلاثاء على قناة تركية تسمى Star TV، كما يمكن مشاهدته من خلال تطبيق YouTube. كان أمام تحميل جميع حلقاته عليه. كاملة ومترجمة في وقت يناسب كل شخص، وكان التقييم الذي نالته هذه السلسلة من خلال التعليقات والآراء أن قصتها كانت الأجمل والأكثر إثارة للاهتمام.

أبطال المسلسل التركي ستيليتو التركي

شارك في هذا العمل الفني عدد كبير من الممثلين ذوي القدرات التمثيلية الكبيرة، ونتيجة لهذه القدرات كانت الأهمية التي وصل إليها هذا المسلسل ونسبة المشاهدات العالية. يتكون طاقم العمل من

جوكتشا بهادر، طبيبة نسائية. أصليهان قربوز، زوجة سرحان. تولين أوزان، زوجة محمد. ايدا اشجل، زوجة تايلان. مارت فرات مدير شركة أموال. فريد أكتوج هو زوج بيلين. يلدراي شاهينلار هو زوج أرزو. سليم بايراكتا هو مدرس فتيات في المدرسة الثانوية – والآخر هوليا بوتشيك أوغلو. دويغو سيرشين، مدرب بيلاتيس. تانسو بشير، المحقق في جريمة القتل – ومساعده، هايال كويسوغلو. يقع Iligan Atkin بالقرب من Oya. داريا Baserler المكياج الخاص. Serdash Ekshi هو صديق أويا. أصلهان كابان شاهين، ابنة أرزو ومحمد. جوميك أصلان صديق مروة. ايلين انغور، عاملة المنزل في دار سرحان ومروة.

ما هي نهاية المسلسل التركي Stiletto

كانت نهاية مسلسل Stiletto مختلفة تمامًا عن بقية أحداثها، وكانت نهاية سعيدة، حيث انتهى التوتر والهستيريا التي يمر بها أبطال العمل، خاصة بعد انفصال مروة عن سرحان. لكن المشهد الأكثر إثارة هو محاولة شابنام قتل أويا لإنقاذ طفلها، لكن النصر لأويا التي تقتل شابنام بالخطأ، ويعاقب بورجو على الجريمة التي ارتكبتها يديها بعد استكمال خيوط جريمتها. ضد أوزو كايمار، فتعود الحياة إلى طبيعتها.

يعتبر مسلسل ستيليتو من المسلسلات الدرامية التركية تم إصداره عام 2022، والذي يحتوي على الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة للإهتمام، حيث تعد نهاية مسلسل Stiletto نهاية سعيدة ورائعة رم الأحداث المؤلمة.