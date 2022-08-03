قصة مسلسل ست الحسن هدى حسين وأبطال العمل ، لقد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق بالقصة مسلسل ست الحسن هدى حسين وأبطال العمل وهي من المسلسلات الخليجية التي انتشرت مؤخراً وحققت عدد كبير من المشاهدات من قبل المعجبين والمتابعين للمسلسل ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

مسلسل ست الحسن – ويكيبيديا

مسلسل ست الحسن من المسلسلات الدرامية الخليجية التي تحتوي على الإثارة والتشويق، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بالمسلسل ما يلي

اسم المسلسل بالعربي ست الحسن.

بلد الانتاج الكويت.

الإطار الذي يقع العمل تحته الدراما.

عدد حلقات المسلسل الأصلي 10 حلقات.

بطل العمل هدى حسين.

تاريخ الإصدار 23 يوليو 2022 م.

مدة العرض 35 دقيقة.

إخراج باسم شعبو وسعيد رياض.

بقلم محمد شمس وعلي شمس.

إنتاج إيجل فيلمز.

المنتج المنفذ شركة جرناس للإنتاج الفني والإعلان.

مدير الإنتاج فادي حبار وعلي الشحي.

قصة مسلسل ست ت الحسن

مسلسل ست الحسن درامي، تدور أحداثه حول سيدة في الأربعينيات من عمرها اسمها ست الحسن، تعمل في مجال الطب البديل. الاختفاء الغامض لسكان الحي الذي تعيش فيه، والمسلسل يحتوي على العديد من الأحداث الغامضة والأسرار بنوع من الإثارة والتشويق.

عدد حلقات مسلسل ست الحسن

قررت شركة الإنتاج أن يكون عدد حلقات مسلسل ست الحسن 8 حلقات فقط، حيث يتم عرض حلقتين فقط من المسلسل كل يوم سبت على منصة شاهد VIP، لأن هذا المسلسل من المسلسل الذي يحتوي على الإثارة و تشويق، وحصدت النسبة الأكبر من المشاهدات. في الخليج العربي، ورغم قلة عدد حلقاتها، إلا أنها نجحت في جذب المشاهدين في كل حلقة تعرض.

موعد عرض مسلسل “اجلسوا الحسن”

وأكدت مصادر رسمية أن المسلسل سيعرض على منصة شاهد VIP الإلكترونية يوم السبت من كل أسبوع، بواقع حلقتين، الساعة 1200 بتوقيت السعودية، حيث حقق المسلسل العديد من المشاهدات العالية، ومن المتوقع أن تحقق أرباحه. كن ضخمًا، هذا لأنه يضم العديد من الممثلين المخضرمين في السينما الخليجية.

أبطال مسلسل ست الحسن

يضم مسلسل ست الحسن العديد من الممثلين الخليجيين، وفيما يلي أسماء هؤلاء الممثلين

الفنانة هدى حسين.

الفنانة سحر حسين.

الممثل أحمد الجسمي.

الممثل مرعي الحليان.

الممثلة علاء شاكر.

الممثلة سعاد علي.

عبد المحسن النمر.

هند البلوشي.

الممثل حبيب غلوم.

سعيد سالم دور ابو عبد الرزاق.

ماجد الجسمي.

هدى الغانم.

دور الممثلة.

الممثلة ريم حمدان.

علي الشلوبي.

علي القحطاني.

يوسف الكعبي.

محمد ابو شعبان.

الشيخة البدر.

فؤاد القحطاني.

ابراهيم القهومي.

من هي هدى حسين بطلة مسلسل ست الحسن

هدى حسين ممثلة من أصول عراقية وتقيم في دولة الكويت. ولدت ونشأت في دولة الكويت عام 1965 م. التحقت بالجامعات الكويتية لدراسة الأدب الإنجليزي، لكنها لم تكمل دراستها، بسبب الأحداث التي وقعت بين العراق والكويت، حيث اضطرت لمغادرة الكويت والإقامة في قطر، لكنها عادت في مطلع الألفية. إلى الكويت، أكملت دراستها، ثم شاركت في عدة أعمال تلفزيونية، أشهرها مسلسل الشمس تشرق مرتين.

رابط مشاهدة حلقات مسلسل ست الحسن

قررت منصة Shahid Vip عرض حلقات مسلسل ست الحسن المكونة من 8 حلقات فقط، حيث عرضت المنصة 4 حلقات فقط، على أن يتم عرض حلقتين كل يوم سبت، ورابط مشاهدة حلقات مسلسل ست الحسن. مسلسل حسن عبر شهيد فيب ““.

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