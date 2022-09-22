قصة مسلسل لا استطيع التأقلم مع هذا العالم ، تتميز المسلسلات التركية بنجاحها الباهر فهي تركز على الدراما والكوميديا الرائعة، وحصلت المسلسلات التركية على قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم وكان من بين تلك المسلسلات المنتظرة لهذا العام مسلسل لا أستطيع التأقلم مع هذا العالم، وينتظرون متابعين مسلسل لا أستطيع التأقلم حول موعد عرضه.

مسلسل لا أستطيع التأقلم مع هذا العالم

نالت الأعمال التركية إعجاب العديد من المشاهدين على مستوى العالم بشكل عام، ومع إطلاق مسلسل لا أستطيع التأقلم مع هذا العالم تسعى العديد من القنوات التلفزيونية العربية والعالمية لأخذ حقوق هذا المسلسل ونشره على قنواتها الرسمية، وشارك في مسلسل لا أستطيع التأقلم نخبة من النجوم الفنية ومنهم الفنان بيلين أكيل والفنان وكتاب كتارجا واي برو أوزكان، والفنانة مينا ديلمان وهو من مسلسلات الدراما والأكشن.

قصة مسلسل لا أستطيع التأقلم مع هذا العالم

تدور أحداث مسلسل لا تضيع التأقلم ما هذا العالم حول الحيتان المختلفتين للجزائر والذي يعود أصلهم للعائلات الإسطنبولية ويتم تصور القصة حول العالمين المختلفين الذين إنشاءهما الجزائر بعد أن تم الانتهاء من مهامه العسكرية إلى الدولة التركية وقام بالعودة إلى عائلته مثل السابق ويؤدي الجزائر دوره بالممثل أوكتاي تورانجا، ويعزم الممثل أوكتاي إخفاء ماضيه وحياته السابقة ويرغب في العيش والزواج من الطبيب فيروزة التي تؤدي دورها وهي بيلن أكيل.

موعد عرض المسلسل التركي لا أستطيع التأقلم مع هذا العالم

تم عرض الإعلان التشويقي للحلقة الأولى في مسلسل لا أستطيع التأقلم مع هذا العالم ينتظر محبو المسلسلات التركية الحلقة الأولى ويتساءلون حول أوقات وأيام العرض حيث سيتم عرض مسلسل لا أستطيع التأقلم مع هذا العالم على قناة إي تي في التركية كل يوم أربعاء الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا وترجم يوم الخميس على كافة القنوات والموقع العربية.

شارك في مسلسل لا أستطيع التأقلم مع هذا العالم نخبة من الفنانين الذين عرفوا بتمثيلهم مسلسلات تركية أخرى ومن ذلك الفنانين الفنانة ليبرو أوزكان وهي من أبرز النجوم التركية وتأمل تعرضه أزياء وتقيم في مدينة أنقرة وكذلك الممثل التركي أوكتاي كاينارجا.