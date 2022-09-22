قصة مسلسل لا استطيع التاقلم مع هذا العالم وطاقم العمل،مسلسل لا استطيع التاقلم مع هذا العالم من الاعمال السينمائية التركية والتي لاقىهذا المسلسل الدرامي والتشويقي على اعجاب الملايين من الناس بمختلف البلاد العربية والتي تم تصوير مسلسل لا استطيع التاقلم مع هذا العالم في الفترة الاخيرة باسطنبول في تركيا وهو من اخراج الممثل المشهور أونور تان والتي يتم عرضه على فضائية ITV التركية قريباً.

مسلسل لا استطيع التاقلم مع هذا العالم

المسلسل الذي لا أستطيع التأقلم مع هذا العالم أو هذا العالم لا يستطيع مساعدتي هو من المسلسلات الدرامية التركية، وأبرز المعلومات عن هذا المسلسل هي كالتالي

اسم العمل مسلسل لا أستطيع التكيف مع هذا العالم / هذا العالم لا يستطيع التعامل معي الاسم باللغة التركية Ben Bu Cihana Sığmazam. تصنيف المسلسل دراما اكشن. تاريخ الإصدار 20 سبتمبر 2022 م. قنوات العرض قناة ITV التركية. مكان التصوير اسطنبول، تركيا. مكان التقديم تركيا. البيئة التصويرية المجتمع التركي. اسم المخرج أونور تان. نجوم المسلسل Oktay Ka Yanarga، Ebru Ozkan. القصة والسيناريو والحوار يوسف ريها ألب، ماهينور إرغون، علي كان يارس. الشركة المنتجة جميل يا شباب للانتاج الفني. اسم المنتج Oktay Kainarja.

موعد عرض لا استطيع التاقلم مع هذا العالم

لا أستطيع التأقلم مع عالم المسلسلات الدرامية هذا الذي تم تصويره في دولة تركيا، وتدور قصة المسلسل حول رجل يدعى الجزائر يعيش حياتين منفصلتين، كل منهما مختلفة عن الأخرى، وفي إحدى المهمات العسكرية، تحاول الجزائر إخفاء أمور تتعلق بماضيه، وتتزوج فيروزا هي الطبيبة المثالية، وبعد عدة سنوات يبدأ في الكشف عن كل أسرار ماضيه وتتحول حياته إلى جحيم، لكن هل سيستمر زواجه من فيروزا، وهل هو تكون أقوى من هذه الأسرار

قصة مسلسل لا استطيع التاقلم مع هذا العالم

يضم مسلسل ” لا استطيع التاقلم مع هذا العالم ” عددًا كبيرًا من الممثلين في تركيا، وفيما يلي أسماء أبطال المسلسل

الممثل اوكتاي كينارجا بدور تركي الجزائري. الممثلة إبرو أوزكان سابان بدور ليلى ترك. الممثلة بيلين عقيل بدور فيروز توران. الممثل علي سيسكينير جوبيتر بدور قربان بابا. الممثلة مينا دورمان بدور سونا. الممثل هاكان كرهان في دور دومرول. اركان سيفر في دور أورهان. الممثل Essel Yossoy بدور Glindam. الممثل رجب سافاس بدور أتاكان. الممثل Kerem Kopacci بدور Ethem Marna.

طاقم عمل لا استطيع التاقلم مع هذا العالم

وأكدت الشركة المنتجة أن عرض الحلقات الأولى من مسلسل “لا استطيع التاقلم مع هذا العالم ” كان يوم 20 سبتمبر 2022 م، وسيستمر عرضها في يوم واحد من كل أسبوع، ومدة كل حلقة هي 135 دقيقة، حيث تم عرض الحلقة الأولى منه في الساعات الأخيرة من الليل، حسب توقيت الولاية. تركيا عبر ITV، ولا يزال العرض مستمراً حتى هذه اللحظة، وقد تمت ترجمة حلقات هذا المسلسل إلى اللغة العربية عبر مختلف المنصات الإلكترونية العربية.

لا استطيع التاقلم مع هذا العالم

أعلنت منصة قصة الحب الإلكترونية عن عرض مسلسل لا استطيع التاقلم مع هذا العالم، أو ما يعرف بهذا العالم، مع وجود مترجم على صفحتها، في صباح اليوم الثاني من عرضه على شاشات التلفزيون التركية، وهو من المتوقع أن يحظى المسلسل بإقبال كبير في الوطن العربي. ويمكنك متابعة حلقات المسلسل كاملة مع الترجمة عبر المنصة “”.

مسلسل لا استطيع التاقلم مع هذا العالم من المسلسلات المشوقة والممتعة التركية التي احرز على شهرة ونجاح واسع حول العالم في وقت قصير وهو مأخوذ من قصة واقعية والتي تدور احداث مسلسل لا استطيع التاقلم مع هذا العالم حول رجل يعرف باسم الجزائر يعيش حياتين منفصلتينعن بعض و كل منهما حياة مختلفة عن الثانية.