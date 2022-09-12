قصة مسلسل مرزوقة.. تعرف على قصته وأبطاله وموعد عرضه 2022

مسلسل مرزوقة.. تعرف على قصته وأبطاله وموعد عرضه 2022 قصة مسلسل مرزوقة ريم العبد الله 2022 وما مواعيد العرض , الفنانة السعودية ريم العبد الله في مسلسلها الجديد (مرزوقة) لعبت دور البطولة في مسلسل مرزوقة الذي يذاع حاليا على مجموعة قنوات ام بي سي الفضائية بجانب منصة شاهد الالكترونية ومن خلالها سنتعرف على المسلسل اضافة الى ذلك. إلى قصته ومواعيد بثه، وسنتعرف على أبطال ذلك العمل الفني، مع رابط البرومو الرسمي للمسلسل.

مسلسل مرزوقة ريم العبد الله

أهم ما في مسلسل مرزوقة يتمثل في النقاط التالية

اسم المسلسل مرزوقة.

تصنيف المسلسل دراما – تشويق – كوميدي.

إنتاج MBC TV حسن عسيري.

المنتج المنفذ شركة الصدف للإنتاج السمعي البصري المحدودة.

مدير دائرة الإنتاج رياض أحمد.

إخراج أحمد لحلوح، عمر الديني.

تصوير نزار شاكر.

التحرير أنس الشابسوغ.

بطولة ريم عبد الله، محمد القاص، فوز العبد الله، محمود الطويان، شمعة محمد.

تفاصيل قصة مسلسل مرزوقة بطولة ريم العبد الله 2022

يحكي مسلسل مرزوقة قصة امرأة خليجية خانها زوجها مما دفعها للانفصال عنه. وبعد ذلك تقرر الانتقام باستخدام سلاحها الوحيد وهو جمالها، وخلال ذلك تسعى للحصول على ثروة الرجال لتكون أغنى النساء في المجتمع، وفي هذه الأثناء الأحداث الكوميدية التي تكتبها الكاتبة. قال علاء حمزة قائلًا

موعد عرض مسلسل مرزوقة

يذاع مسلسل مرزوقة من الأحد إلى الخميس على مجموعة قنوات ام بي سي الساعة 200 ظهرا ويعاد يوميا في السادسة مساءا والخامسة صباحا. وتجدر الإشارة إلى أن المسلسل موجود على منصة شاهد بدون أي فواصل إعلانية.

من هم أبطال مسلسل مرزوقة

تتكون سلسلة مرزوقة من عدد كبير من الفنانين والفنانات. وبحسب تصريحات القائمين على هذا العمل الفني، فإنهم تتمثل في النقاط التالية

ريم عبدالله.

محمد الطوان.

محمد القس.

بدر محسن.

عبد الله يفوز.

وائل الخواجي.

نجود احمد.

ندى الشهري.

الخليفة شبيب.

عبدالله المالكي.

عبدالله الحمادي.

شمعة محمد.

وائل غازي.

سامح زيدان.

نور حسين.

جبران جبران.

رجاء الهادي.

نايف الفواز.

سارة الجابر.

عوض الصحو.

البرومو الرسمي لمسلسل مرزوقة

يمكنكم مشاهدة البرومو الرسمي لمسلسل مرزوقة من خلال الفيديو التالي

هكذا؛ وصلنا إلى نهاية المقال عن قصة مسلسل مرزوقة ريم العبد الله 2022 ومواعيد العرض الذي تعرفنا من خلاله على المسلسل الجديد ريم العبد الله ومسلسل مرزوقة بالإضافة إلى الحكاية. من المسلسل، ما هي مواعيد عرضه، ومن هم أبطال العمل، بالإضافة إلى البرومو الرسمي للمسلسل.