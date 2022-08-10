قصة مسلسل من الى بطولة قصي خولي ، قد اثار الهام الكثير من الأشخاص من المحبين والمعجبين بالفنان السوري قصي الخولي ، والذي عرف بشهرته خلال الفترة الماضية ، مما دفع بهم الى التعرف على مسلسل From To للفنان قصي الخولي والذي حاز على شعبية واسعة خلال أوقات قليلة لما يتكون من قصة جديدة ومبتكرة ، تابعوا معنا للتعرف على قصة مسلسل من الى .

من مسلسل قصي خولي – ويكيبيديا

أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالمسلسل من إلى النقاط التالية

اسم السلسلة من … إلى.

فئة العمل دراما.

بلد الانتاج لبنان.

بلد التقديم لبنان.

تاريخ الإصدار 17 يوليو 2022 م.

إخراج مجدي السميري.

إنتاج سيدارز للإنتاج الفني (صباح إخوان).

المنتج صادق الصباح.

بقلم فرح شي وبلاد شحادات.

قصة مسلسل من إلى بطولة قصي خولي

تدور قصة المسلسل من إلى الدراما حول تاجر يخسر بشدة في تجارته وعمله، مما يتسبب في فقدانه الكثير من الأمور المتعلقة بعمله وحياته الاجتماعية. المسلسل، وهو قدرة ذلك الشخص على تحمل مشاكله التجارية والاجتماعية دون أن يستسلم.

كم عدد حلقات المسلسل من لقصي خولي

يتم عرض عدد حلقات المسلسل من إلى ثلاثين حلقة أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، حيث يعتبر هذا المسلسل من أنجح المسلسلات في الوقت الحاضر، حيث حقق هذا المسلسل معدلات مشاهدة عالية جدا منذ عرض أولى حلقاته. على منصة شاهد الإلكترونية، ومن أسباب نجاح العمل حقيقة أن الفنان المقتدر قصي خولي هو بطل المسلسل.

أبطال المسلسل من إلى

أبطال المسلسل من إلى قصي الخولي ممثلون في النقاط التالية

الفنان قصي خولي.

الفنان ايهاب شعبان.

الممثلة فاليري ابو شقرا.

فادي أبي سمرة.

الفنان وسام صليبا.

الممثلة باريت قطريب.

رواد عليو.

علي منيمنة.

ناهد حلبي.

جوزيف ساسين.

الكسندرا قهوجي.

الكباش السوداء.

محمد ياغي.

عمر ميقاتي.

ايلي الشالوحي.

نادر عبد الحي.

جورج حران.

رابط لمشاهدة حلقات المسلسل من إلى

يمكن مشاهدة مسلسل “من إلى” بطولة الفنان قصي خولي أيام الأحد والاثنين والأربعاء والثلاثاء والخميس ابتداءً من منتصف الليل عبر منصة شاهد VIP، ولكن بعد الاشتراك في المنصة، من خلال الرابط المدرج ““.

وفي الختام تعرفنا على قصة مسلسل من الى بطولة قصي خولي ، كما تحدثنا من خلاله على المسلسل من إلى للفنان قصي خولي، بالإضافة إلى كم عدد حلقات المسلسل من لقصي خولي ، و من هم أبطال المسلسل من إلى .