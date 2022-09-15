قصة مسلسل 1899 وعدد حلقاته، مسلسل 1899 من المسلسلات الأجنيبة التي لاقت على شهرة واسعة حول العالم في الساعات الماضية القليلة ويعتبر من المسلسلات المفضلة لدى الناس حول العالم ويوجد بمسلسل 1899 الكثير من المتعة والتشويق والاثارة وايضا مسلسل 1899 من المسلسلات المرعبة والملحمية وتدور قصته حول مهاجرين من بلاد مختلفة حول العالم يرغبون في العيش بحرية وتأمين حياتهم ومستقبلهم وهو من إخراج باران بو أودر وسيتم عرضه عبر قناة Netflix.

مسلسل 1899 ويكيبيديا

أهم ما يميز سلسلة 1899 ما يلي

اسم المسلسل 1899.

النوع أدب غامض – تشويق – دراما – رعب – أدب ملحمي.

بقلم يانتي فريز – باران بو أود.

إخراج باران بو أودر.

السيناريو يانتي فريزا – باران بو أودر.

بطولة أنورين بارنارد، أندرياس بيتشمان، ميغيل برناردو، إميلي بيتشام.

دولة ألمانيا.

لغة العمل الإنجليزية.

الموزع Netflix.

القناة Netflix.

قصة مسلسل 1899

تدور قصة مسلسل 1899 حول رحلة بحرية داخل إحدى السفن التي تحمل مجموعة متنوعة جدًا من المهاجرين، حيث يكون الاختلاف بينهم في العديد من الأمور مثل الطبقة الاجتماعية والعمر والجنسية، ولكن رغم ذلك يذهب الجميع إلى واحدة الوجهة من أجل تأمين مستقبلهم، وتبدأ الرحلة من غرب قارة أوروبا، القارة العجوز، باتجاه مدينة نيويورك، وفي هذه الأثناء تصادف السفينة سفينة أخرى شبيهة بها تبحر بجانبها. ؛ هذا يتسبب في انهيار الجميع مع العديد من الأحداث الأخرى المليئة بالغموض والإثارة.

موعد عرض مسلسل 1899

تم بث أول حلقتين من مسلسل 1899 على منصة Netflix مساء أمس الموافق الثالث عشر من سبتمبر 2022، ومن المتوقع إطلاق حلقات المسلسل نهاية عام 2022، بحسب ما أوردته Netflix. برنامج.

عدد حلقات مسلسل 1899

مسلسل 1899 بحسب ما ذكرت منصة Netflix، سيتكون من موسم واحد فقط، ولم يتم الإعلان عن عدد الحلقات رسميًا، لكن من المتوقع أن تتكون من 8 حلقات، وتتكون كل حلقة من ساعة واحدة فقط. بحسب الفنان باران بو أودار. عبر حسابه الرسمي على منصة Instagram.

طاقم عمل مسلسل 1899

شارك العديد من الفنانين في مسلسل 1899، ذلك العمل الألماني-الإنجليزي المشترك، وعلى رأسهم النجوم التالية أسماؤهم

أندرياس بيكمان.

ميغيل برناردو.

لوكاس لينجارد تونس.

ماتيلد أوليفر.

إميلي بيتشام.

ماشي موشاو.

أنورين بارنارد.

كلارا روسجر.

رابط مشاهدة مسلسل 1899 اون لاين

مسلسل German 1899 معروض حصريًا على منصة Netflix الإلكترونية، دون أي إعلانات أو فواصل، ويمكن الوصول إلى رابط مشاهدة المسلسل مسلسل 1899 مباشرةً من خلال الرابط التالي “من هنا“.

قصة مسلسل 1899 والتي تدور حول عدة اشخاص مهاجرين على متن سفينة بالبحر ومن دول مختلفة واجناس متنوعة يعملون على العيش بسلام وتأمين المستقبل لديهم كما انه من الافلام الاجنيبة الملحمية والتشويقية والتي تم نشر اول حلقتين من مسلسل 1899 الاربعاء 14 سبتمبر لعام 2022م ويتم نشر باقي الحلقات في نهاية عام 2022م ولكن حلقات مسلسل 1899 لم تعرف بعد.