قصة مسلسل reacher 2022 ، في ظل البحث حول التعرف على القصة التي يرجع اليها التمثيل بالمسلسل reacher 2022 حيث تشتهر أمريكا بالدراما الأكشن بمزيج من الرومانسية ، ومن أشهر المسلسلات التي إشتهرت من الأمريكيين الآن سلسلة Access 2022 ، لذلك سنتعرف أكثر على سلسلة Access 2022 وما هي قصته ، كما سنتعرف على الأبطال الذين يمثلون بهذا المسلسل الكارتون ، تابعوا معنا .

الوصول إلى سلسلة ويكيبيديا 2022

تتمثل أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بمسلسل وصول 2022 في النقاط التالية

اسم المسلسل بالعربية ثري.

اسم السلسلة باللغة الإنجليزية Reacher.

النوع مسلسل تلفزيوني – إثارة – أكشن.

بناءً على Killing Floor – Jack Reacher.

إخراج توماس فنسنت.

السيناريو نيك سانتورا.

بطولة آلان ريتشسون، مالكولم جودوين، ويلا فيتزجيرالد.

البلد الولايات المتحدة الأمريكية.

لغة العمل الإنجليزية الأمريكية.

عدد المواسم موسم واحد فقط.

عدد الحلقات 8 حلقات.

مواقع التصوير بيكرينغ، أونتاريو، تورنتو.

شركة الإنتاج Amazon Studios – Skydance Productions.

الموزع أمازون فيديو.

القناة أمازون فيديو.

البث الأول 4 فبراير 2022 م.

قصة مسلسل The Reacher 2022

تدور قصة Reacher 2022 حول اعتقال ضابط سابق في الجيش يُدعى Jack Reacher، فيما يتعلق بجريمة قتل لم يرتكبها. الشرطة تتعاون مع الضابط المتقاعد ريتشر مرة أخرى.

كم عدد حلقات المسلسل تصل 2022

يتكون مسلسل Reacher 2022 من موسم واحد فقط، ويحتوي ذلك الموسم على 8 حلقات، حيث يعد من أشهر وأبرز مسلسلات القتال لعام 2022 بالإضافة إلى قصته المليئة بالإثارة والتشويق، والجدير بالذكر أن هذا المسلسل تم بثه من الرابع من فبراير 2022.

وصول سلسلة الأبطال 2022

أبطال مسلسل الوصول 2022 هم كالتالي

اتبع آلان ريتشسون (جاك ريشر).

مالكولم جودوين (أوسكار فينالي).

ويلا فيتزجيرالد (روسكو).

كريستين كروك (تشارلي).

بروس ماكجيل (أخبر).

كريس ويبستر (KJ).

ماكسويل جنكينز (ثري (صغير).

هارفي جيلن (جاسبر).

الوصول إلى السلسلة الترويجية 2022

يمكنكم مشاهدة الاعلان الرسمي عن مسلسل وصول 2022 من خلال الفيديو التالي

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم اهم المعلومات حول التعرف على قصة مسلسل reacher 2022 و كيفية الوصول إلى السلسلة الترويجية 2022 ، و كم عدد حلقات المسلسل تصل 2022 ، و الوصول إلى سلسلة ويكيبيديا 2022 .