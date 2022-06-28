قصة مصباح الجنية

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قصة المصباح الخيالي

منذ العصور القديمة، كان المصباح يعتبر منزل الجان ؛ المكان الذي يعودون إليه بعد تحقيق رغبات من أيقظهم.

أيضًا، تدور هذه القصة في وسط الصحراء، داخل كهف كنز قديم حيث كان رجل جشع يدعى روب يقود رحلة استكشافية.

“هذا المكان يبدو فارغًا!”

“اعتقدت أنني كنت أول من اكتشف هذا المكان، لكن يبدو أن مئات الزوار قد مروا قبلي!” بينما كان يمشي بين الصخور في الكهف، لاحظ روب وجود شظية ذهبية صغيرة تحت الصخور، فأزالها والتقط مصباحًا ذهبيًا صغيرًا به نقوش جميلة لم يستطع فهمها، لكنه استغلها وفركها من أجل فرصة لمنح بعض الأمنيات.

وإذا خرجت سحابة من الدخان من المصباح، وكشفت عن جنية صغيرة، كانت تميل نحو الرجل وتقول “أنا الجنية التي تعيش داخل هذا المصباح، اسألني ماذا تريد”.

أضاء وجه روب بالسعادة، يمكن أن يتمنى أي شيء.

تمنى الحصول على جميع العملات المعدنية في العالم، لكن الجنية رفضت الطلب لأنها لم تكن قوية بما يكفي لتحقيق رغبة بهذا الحجم.

لذلك تمنى الحصول على كيس من العملات الذهبية، ولكن رُفض طلبه مرة أخرى للسبب نفسه، فسأل وهو محبط

“ماذا يمكنك أن تفعل لي بعد ذلك”

“يمكنني أن أعطيك عملة ذهبية.”

لكن هذا لم يكن كافيًا لروب، لذلك أغلق مصباح الجنية بقطعة قماش، ومنعها من العودة إليه.

“لذا أعتقد أنني سأحتفظ بالمصباح!”

قال روب ساخرًا، مسرعًا إلى عربته وركض على الطريق إلى الصحراء الشاسعة، بينما لم تستطع الجنية الصغيرة اللحاق به.

يجب أن تعود إلى مصباحها وإلا ستفقد قدراتها السحرية وتفقد قواها. لذلك قررت الجنية التوجه مباشرة إلى أقرب بلدة، لكنها لم تكن تعرف المنطقة، ولهذا السبب فقط اتخذت الاتجاه الذي سلكته السيارة.

في طريقها، صادفت بلدة صغيرة ساحرة، مليئة بالحوريات. استقبلوها بنظرات داكنة على وجوههم.

“نحن آسفون جدًا أيها المسافر، لكن لا يمكننا الترحيب بك في بلدتنا. قائدنا مريض جدًا، لذا تنشغل جميع الحوريات الأخريات بالبحث عن علاج لها.

“اسمح لي بالمساعدة”.

على الرغم من أنها لم تكن قوية بما يكفي لصنع الذهب، إلا أن الجنية كانت تتمتع بموهبة كبيرة في الشفاء.

شعرت الحورية في البداية بالتردد، لكنها وافقت.

اصطحبت الجنية إلى سرير الشيخة، واقتربت منها ببطء ووضعت يدها على جبينها، وأرسلت ضوءًا سحريًا ناعمًا.

بعد لحظات، فتحت الشيخة عينيها واحتفلت الحوريات بسعادة بشفاءها.

“شكرا جزيلا المسافر!”

“هل هناك أي شيء يمكننا مساعدتك به” »

“إذا كان بإمكانك توجيهي إلى بلدة التجار، فسيكون ذلك رائعًا”.

وهكذا، اكتسبت الجنية الصغيرة رفيقة سفر، حورية صغيرة يمكنها توجيه طريقها، وسرعان ما انطلق الاثنان في اتجاه مدينة التجار.

في طريقهم، اكتشفوا بائعًا متجولًا يختبئ في كهف صغير، ويبدو أنه ضل طريقه.

ذهبوا لرؤيته ليسألوه عن مشكلته.

“ما بك سيدي” لماذا أنت هنا بمفردك “

“كنت أسافر إلى ميرشانت سيتي بصحبة مرشد، لكنني فقدتها في عاصفة رملية، والآن أنا ضائعة!”

“دعنا نذهب، هل تريد الانضمام إلينا”

قبل التاجر بسعادة وشكرهم على العرض.

وهكذا اكتسبت الجنية رفيقًا آخر مع استمرار المجموعة في طريق الصحراء حتى حل الليل.

أشعلوا النار باستخدام سحر حورية البحر ونارًا صغيرة من أصابع جنية وتجمعوا حولها. سألهم التاجر عما سيفعلونه عند وصولهم، حيث لا يرى الناس عادة الجنيات والحوريات يسافرون معًا، إذا فعلوا ذلك.

“أنا مجرد مرشد”.

“سرق التاجر مصباحي الذي ذهب إلى هناك، وأريد استعادته”.

“أليست المصابيح سجنًا لك كجنّية” الآن بعد أن خرجت منه وفقدته، أنت حر في فعل ما تريد، هل يجب عليك استعادته “

كلمات التاجر جعلت الجنية الصغيرة تفكر هذه المغامرة التي تخوضها ممتعة للغاية. ربما لم يكن أمرًا سيئًا حقًا خروجها من المصباح.

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وهكذا، عندما جاء الصباح، انطلق الثلاثة مرة أخرى في اتجاه الصحراء، مباشرة إلى بلدة التجار، وكانت صفارات الإنذار تشير إلى الطريق الصحيح.

“نحن نقترب، لن يمر وقت طويل الآن.”

قصة المصباح الخيالي