قصة معنفة جدة بالتفصيل ، قد أثار تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على التفاصيل التي تتعلق بالقصة معنفة جدة بالتفصيل ، حيث ان القصة تحول حول تعرض جدة للضرب مما دفع الى حدوث ضجة اعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المطالبة بالقبض على المجرم واعتقاله ، كونها من الجرائم البشعة داخل المملكة العربية العودية ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

من هو المسيء للجدة

المعتدي بجدة سيدة سعودية اسمها منى الشريف ولديها ثمانية أبناء. من المحتمل أنها في الثلاثينيات من عمرها. عُرفت منى بالعنف الذي تعرضت له من قبل زوجها. أدى ذلك إلى فقدانها بصرها، وأثارت قصتها غضب الرأي العام السعودي، وأصبحت حديث المجتمع السعودي بشكل خاص، وأن العنف الذي تعرضت له كان مخيفًا ومرعبًا لدرجة أنها فقدت إحدى عينيها.

قصة جدة غاضبة

بدأت قصة رقبة جدة في أبريل الماضي عندما تلقى مستشفى في المملكة العربية السعودية اتصالاً من أحد الأشخاص يفيد بوجود حالة حرجة للغاية. تمكنوا من إنقاذ المرأة المسماة منى الشريف في اللحظات الأخيرة، وعندما نقلوها إلى المستشفى دخلت غرفة العمليات على الفور، واستغرقت عمليتها تسع ساعات متواصلة، حاول خلالها الأطباء إنقاذ هذه المرأة، لكنها خرجت بإحدى عينيها المفقودة، والعين الثانية ترى بطريقة بسيطة بالإضافة إلى الكسر. ضربات شديدة في اليد ومتقطعة لباقي الجسم. يذكر أن منى الشريف تعرضت للعنف في السابق، لكنها التزمت الصمت خوفا من أن يأخذ زوجها الجاني أطفالها منها، حيث تعرضت للعنف الذي تعرضت له، حتى عائلتها تعرضت له. ليست على علم بالأشياء التي كانت تمر بها.

من هو زوج الجدة الغاضبة

زوج المعتدي في جدة شاب سعودي يبلغ من العمر 33 عامًا ومتزوج من السيدة منى الشريف ولديه ثمانية أبناء، وقد اشتهر بسلوكه السيئ تجاه زوجته وأولاده. اقتُلعت عيناه، بالإضافة إلى تحطيم جسدها، دون مراعاة ضعف هذه المرأة. وبسبب عجزها، بقيت معه حتى لا تفقد أطفالها وتبقى إلى جانبهم، وقد تحملت أبشع أشكال العنف.

آخر المستجدات في قضية جدة المنكوبة

آخر التطورات في قضية الجدة التي تعرضت للضرب، أنه تم إنقاذها وتعافيها، لكنها فقدت إحدى عينيها. أما زوجها المعتدي فقد تم القبض عليه واعتقاله على الفور. وعملت الجهات المختصة على متابعة هذه القضية وتوفير الحماية اللازمة لها ولأطفالها. لديها ثمانية أبناء، وكانت قد تعرضت سابقاً للعنف من قبل زوجها، حيث حلق شعرها وحاجبيها، واشتكى منه، لكن لم يكن لديها الحماية اللازمة، حيث عاد الثاني إلى عمله مرة أخرى، حيث ضربها بأداة حادة بين عينيها وأجزاء أخرى من جسدها، مما أدى إلى إصابتها بالصدفية الشديدة.

جدة تويتر

أصبحت قصة منافع جدة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم وسم اسمها من قبل محركات البحث في جوجل، وأصبحت حديث الصحف الإخبارية، وكذلك حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. منصة تويتر، أصبح هناك العديد من الهاشتاج باسم منافه جدة، وكان هاشتاج #Victim_Mona_Save لها من أهم الهاشتاجات التي دعمت الضحية منى الشريف، ويمكنك متابعة هذا الهاشتاج مباشرة.

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