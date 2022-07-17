قصة مقتل خادمة حميدان التركي، في الأونة الأخيرة انتشرت قصة غريبة من نوعها اثارت جدل كبير جدا ، وهي قضية مقتل خادمة حميدان التركي والذي تعرض بسببها سجن عدة سنوات بعد تراجعها عن أقواله وتم سجنه ظلم وبهتان، ويعرف انه شخص محافظ ملتزم اسلامي و سنتعرف بشكل أكبر على قصة مقتل خادمة حميدان التركي.

قصة حميدان التركي الحقيقية

تعد قصة حميدان التركي من القصص الغريبة والمروعة، وهي قيام خادمة حميدان التركي برفع الكثير من القضايا من العيار الثقيل في المحكمة، ومن أبرزها ابتزازها والتحرش بها وتم القاء القبض عليه وتقديمه للمحكمة، مما تم الحكم عليه ثمانية وعشرين سنة، وبعد عدة سنوات تنازلت الخدامة عن القضية مما تم التخفيف عن حكم لثمانية سنوات وتم سجنه بسجن لايمن المركزي بولاية كولورادو الأمريكية

من هي خادمة حميدان التركي

تعد خادمة حميدان التركي هي امراة اندونيسية الأصل، تخدم حميدان وزوجته في منزلهم لسنوات طويلة، كما وجهت العديد من التهم الثقيلة على حميدان التركي وزوجته، والتي تمت حبس حميدان لسنوات طويلة حدا، وقد أثارت هذه القضية قبل أيام ضجة كبيرة بعد تنازل الخادمة عن القضية بحجة أنها تريد التخلص من كافة المشاكل والتنمر الكبير التي واجهته من المجتمع، معرف انها تريد الرجوع الى بلادها بعد الانتهاء من القضية، الا ان الجهات الامنية الامريكية اكدت على وجودها للمساءلة القانونية وذلك على خلفية تراجعها عن القضية حميدان التركي.

قصة مقتل خادمة حميدان التركي

قد أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية عن مقتل الخادمة الأندونيسية خادمة حميدان التركي قبل ساعات من موعد سفرها، بعد تمكن القاتل من تجاوز الامل، ومن ثم قتلها وصرحت المصادر الامنية إخفاء هذا الخبر حين التعرف على كافة ملابسات القضية ومن ثم التصريح عن مجريات الحادث بالتفصيل.

تعتبر قصة مقتل خادمة حميدان التركي من القصص الحزينة جدا والتي ظلم من خلالها الشاب حميدان التركي وزوجته بعد اتهامهم من قبل خادمة ببعض القضايا المخزية، وبعد تنازلها عن الدعوة تم قتلها، ولم يصدر اي بيان بتوضيح مقتل خادمة حميدان.