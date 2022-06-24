قصة ملكة ألبرداين

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قصة ملكة البردين

في مملكة صغيرة تسمى البردين، عاشت بطلتنا Battlefield. كانت باتيلد دائمًا قلقة وحزينة، منذ أن بدأت في الركوب، في محاولة لتكوين صداقات تناسبها. الحقيقة هي أنها لم تكن على دراية بالمعجزات التي يخبئها القدر لها.

باتلفيلد لا أفهم !

فاي ماذا تفهم

باتليد محاسن القلعة ؛ حقائب محشوة وشعر مموج وأظافر أنيقة وابتسامات ساحرة. لماذا لا أكون مثلهم

فاي تقصد “كنزي” و “ويتني”

باتيلد نعم ؛ كنزي، ويتني ورايلي. لن يتوقفوا أبدا. يستغلون كل فرصة ليؤذيني ويحتقرونني ويسخرون من مظهري ؛ هذا ليس عدلا!

فاي اهدأ. فمن المستحيل. كنزي هي ابنة Keeper، وهي أضعف من أن تؤذي حشرة، وكانت ويتني والدتها التي عملت في المطاحن قبل أن يتولى القائد هاركنيس العرش. قد تكون رايلي النارية واحدة منهم، لكن يبدو أن إدانتك في غير محلها.

ساحة المعركة نعم! قبل يومين من عيد ميلادي، وبأمر من السلطات الملكية، ذهبت للمثول أمام جلالة الملكة، لأشيد بالجزية وأجدد ولائي. لم يتبق معي سوى عملة واحدة منذ أن تركتني والدتي للعمل في شركة التسجيلات. صعدت الدرج الذهبي إلى المكتب الملكي، وكنت أسمعهم يضحكون.

فاي وبعد ذلك … [بمعنى أكملي].

باتيلد “كنزي” كانت أولهم … (تذكر شريط الذاكرة)

كنزي يا أميرة الحظيرة، هل تعتقد أنه لا بأس من تلويث سجادنا بالطين من حذائك هنا وماذا في حقيبتك هل هو توت

باتيلد ثم تبعت ويتني …

ويتني تغلب على تلك المسامير، ساحة المعركة. آه، لقد نسيت أنك لا تستطيع ها ها ها ها.

باتيلد اتصلت بي رايلي بثلاثة، وكانت الأصعب منهم جميعًا …

رايلي لم تكن تغازل القش بهذا الشعر المجعد

ساحة المعركة دعني وحدي! لقد جئت لأجدد ولائي لسيدي، ثم أكمل طريقي.

كنزي أين طريقك إلى مزرعة الأبقار

رايلي ربما يكون كومة قش!

ساحة المعركة دعني وحدي!

اشتهرت فتيات القلعة بقسوتهن. لكن قسوتهم وصلت إلى حد الغطرسة في علاقاتهم مع باتيلد.

ويتني ماذا عن اصطحابنا إلى الغابة المسحورة بعيدًا عنا لبعض الوقت

ألدريتش نجل القائد هاركنيس اتركوها وشأنها!

(تنهار “Battled” بالبكاء وتنتهي الظهور.)

باتيلد لهذا السبب أنا هنا الآن.

فاي أنا ميت حقًا …

(قاطعته “باتيلد”)

باتيلد من فضلك لا تسعدني.

فاي ما هو شعورك حيال التمثيل أعلم أنك تحب الألعاب

(“حارب” يقاطعه مرة أخرى)

باتلفيلد لا أريد اللعب. أمنيتي الوحيدة هي أن أنظر في المرآة وأبتسم. الحصول على شعر الفتيات، يبتسم وينظر. أتمنى أن أكون ملكة.

فاي بالحديث عن الملوك، هناك شائعة تقول إن ملكنا لا يستحق أن يحكم ألبيردين، بل يستحق أن يحكم أحد أقارب الملكة بالدنا!

باتيلد لكنه ملك جيد، ربما تكون الشائعات خاطئة.

فاي لا أعرف. دعنا نذهب إلى مكان ما، بخلاف Enchanted Forest، حيث تريد …

باتيلد إلى السجلات، إلى شركة التسجيلات.

“بيت السجلات” ؛ قالت على وجه اليقين أن إلقاء نظرة خاطفة على وجه والدتها سيزيد من عزيمتها.

فاي من المستحيل! والدتك هي الوحيدة المسموح لها بالتواجد هناك.

باتيلد أعرف.

فاي أضف إلى ذلك، إذا تم القبض عليك، فسوف يتم إلقاؤك في أقبية القلعة، حيث اجتاح الملك ليون كل الوحوش التي لا تعد ولا تحصى في الغابة.

باتيلد إنه معروف.

Fay شكرا! إذا كنت على استعداد للمخاطرة بالرغم من ذلك، فهذا هو عملك، لكن تذكر أن كل من حذر معذوراً.

باتيلد أعرف.

(تتركها فاي ونذهب إلى المشهد التالي، خارج شركة التسجيلات حيث يطرق الحارس الباب)

باتيلدا مرحبًا.

الحرس ما هذا

قال الحارس.

باتيلد أ … أنا … أنا هنا لرؤية أمي ؛ غلوريا البردين.

الحرس يمنع دخول دار المحفوظات.

باتيلد دعني أجعلك تفهم … ذلك.

الحارس قلت ممنوع دخول بيت السجلات!

باتيلد من فضلك، سيدي، الأمر يتعلق …

الحرس قلت لا، يا فتى. سأوضح الموضوع هذا الباب مغلق بقفل مصنوع من السحر العظيم. فقط شخص لديه سحر مثل والدتك يمكنه فتحه، وليس أنت. وإذا لم ترحل الآن، سأرسلك إلى إصلاحية الأحداث. هل هذا واضح

باتيلد نعم سيدي.

(ويبتعد بطاعة)

تزور باتيلد صديقتها فاي للحصول على المشورة.

(تبدأ اللقطة التالية مع قيام باتيلد بالطرق على باب فاي)

فاي انتظر لحظة!

(افتح الباب)

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فاي ووه … يا باتيلد …

استقبلت فاي، مرتبكة.