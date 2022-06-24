قصة ملكة الجزر المزهرة

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قصة ملكة جزر الزهرة

يقال أنه كانت هناك ملكة جزر الزهرة التي حكمت هذه الملكة بعد وفاة زوجها الملك، ولأن الملكة لم تغلب حزنها على زوجها، فقد أعطت نفسها لتعليم الأميرات اثنين لها. لكن بعد أن كبرت ابنتاها، كانت الملكة قلقة من أن جمال ابنتها الكبرى قد يسبب لي غيرة ملكة جميع الجزر.

اعتقدت ملكة الجزر أنها أجمل امرأة في العالم، وبسبب فخرها وغطرستها، شجعت زوجها على احتلال جميع الجزر المحيطة، وبالفعل قام زوجها الذي أراد إرضائها بتنفيذ سيارته. الطلب #٪ s. وقام بغزو الجزر المحيطة وطالب جميع الملوك المهزومين بتقديم بناتهم البالغات من العمر خمسة عشر عامًا لملكة جميع الجزر حتى يقسموا بالولاء للملكة على جمالها.

عندما كانت لي لي تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا، كان على ملكة جزر الزهور أن تأخذها إلى الملكة لتقسم بالولاء لها، وعندما دخلت لي لي الملكة، شعرت الملكة بالغيرة لأنها اكتشفت أنها لم ترَ أي فتاة من قبل. جميلة مثل لي لي من قبل، لذلك نهضت الملكة وغادرت مجلسها وذهبت إلى غرفتها وادعت أنها مريضة.

وأرسلتني خادمتها، ملكة جزر الزهرة، لأخبرها أن الملكة كانت مريضة ولن تقابلها، لكن الخادمة كانت صديقة لملكة جزر الزهور، لذا حذرتها من القوى السحرية للجزيرة. ملكة وأخبرتها عن غيرته الشديدة تجاه الفتاة لي لي، وطلبت منها إبعاد الفتاة عن غرفتها لمدة ستة أشهر.

وبالفعل عادت الملكة إلى جزر الزهور، ومنعت ابنتها من مغادرة غرفتها لمدة ستة أشهر، ولكن في اليوم الأخير طلبت الأميرة من والدتها الذهاب لمشاهدة حفلة بالقرب من القصر، ولأن الملكة اعتبرت ذلك الخطر. مرت، وافقت على إخراج ابنتها واستمرت في مشاهدتها وهي تبتعد عن القصر، ولكن فجأة نزلت الأميرة إلى حفرة ظهرت فجأة في الأرض، ثم اختفت الحفرة، واختفت الأميرة أيضًا.

وجدت الأميرة لي لي غابة خضراء كبيرة بمفردها وواصلت المشي بحثًا عن شخص يساعدها، لكنها لم تجد أحدًا، وفجأة وجدت كلبًا صغيرًا يمشي في الغابة، واكتشفت أنه مخلوق لطيف. بدأت تأكل من مارس الفاكهة التي تملأ الغابة، ومع ذلك كانت خائفة لأنها كانت وحيدة.

بدأت الأيام تمضي ورافقت الأميرة كلبها وتلعب معه وتطعمه طوال اليوم، وتجولوا معًا حتى تعبت الأميرة ونمت، وبقيت الأميرة على هذا الوضع لعدة أشهر.

ذات يوم نامت الأميرة قليلاً، ولكن عندما استيقظت لم تجد كلبها بجانبها، فواصلت الجري للبحث عنه في كل مكان، لكنها لم تجده. وجدت.

وفجأة، وجدت الأميرة لي لي نفسها في حديقة قصرها، فسارعت ووجدت أختها الصغيرة ترتدي تاج الملكة وتجلس في مكان والدتها، عندما رأتها تعانقها بإحكام، ثم سألتها عنها. فقالت له أن والدتهما لم تستطع تحمل فقدانها واختفائها وماتت حزنا.

كانت الأميرة لي لي حزينة للغاية وقررت أن تشارك أختها منصب الملكة معها، لكن الأميرة لي لي كانت تشتاق لكلبها وأعلنت أنها ستتزوج من وجد الكلب، وبدأ جميع السكان المحليين في المدينة في البحث عنه له، ولكن عبثا.

ذات يوم أخبرها الحراس أن هناك العديد من القوارب التي رست في الميناء، وقد اندهشت مني، لكن أختها قالت إن هذه القوارب كانت سلمية وجاءت للتجارة. لذلك جاء الحارس وأخبره أن أمير جزيرة الزمرد قد وصل مع السفن وطلب رؤية الأميرة لي.

وعندما دخل منزل الأميرة، أخبرها أنه سيخبرها قصة لن يصدقها أحد، أنه في يوم من الأيام كان يسير في الغابة، ومر بملكة جميع الجزر، لكنه لم يفعل. تعرف عليها، فتجاهلها، ولأنها كانت متعجرفة للغاية، شعرت بالغضب وقررت الانتقام منه. لقد حولته إلى كلب.

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عاش مع لي لي في الجزيرة النائية، لكن الملكة عندما رأت أنه سعيد، قررت الانتقام مرة أخرى، فحولته إلى رجل عجوز، وكان يخشى أن تراه الأميرة بهذا الشكل. ، فهرب بسرعة، وبينما كان جالسًا في الغابة، قابل جنية الغابة الطيبة، وعندما سمعت قصتها، قامت بفك شفرة السحر،

وجمعوا الجنيات وأخذوا القوى السحرية لملكة جميع الجزر، لذلك عادت الأميرة إلى المنزل، وطلب أمير الجزيرة الزمردية الزواج من الأميرة لي لي، وقبلت على الفور، واحتفلت المملكة بكل شيء بسعادة. زواج الأميرين.