قصة ملك التنانين

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قصة ملك التنين

ذات يوم قال أمير وهو ينظر خلف الباب “أي حارس تستطيع سارة العبور” قالت سارة وهي تحاول فتح الصندوق أريد دقيقة أخرى. قالت، “لقد وجدتها”. قال “أسرع. إنه نوع من الحجر، وأخذت حجرًا أخضر داكنًا من الصندوق واضطررت إلى حمله بكلتا يدي. ثم نظرت إلى الأمير وسألته لماذا احتفظ والدي بحجر في هذا قفص.

فقال لها لا أعلم. أسرع. هناك شخص قادم. أغلقت سارة الصندوق بسرعة وأعطت الحجر الأخضر لأمير. الشخص التالي كان الملك. تمكنت سارة من نطق صوته أثناء وجوده في الردهة، وكان من الواضح أنه كان غاضبًا. قال أمير، “إنه والدك، سارة. ماذا نفعل” ردت سارة بأنه لا يعرف أنك هنا، فقالت له، اختبئ في الخزانة وأعطيني الحجر لاحقًا، وعندها لحظة فتح الباب على مصراعيه ونظر الملك إلى سارة بغضب وإحباط وسألها الملك عما تفعله هنا.

قالت، “فقط استكشف المكان، يا أبي، كما أحب أن أفعل دائمًا.” قال الملك، “أعلم أنك تحب الاستكشاف، لأنني أعرف أيضًا أن البوابات الحمراء خارج الحدود ولا يجب أن تمر بها”. قالت “لم لا، أريد أن أعرف ما الذي يخفيه قاتل التنين خلف هذه الأبواب، وأنت أبي وعليك أن تخبرني عن هذه الأشياء، قال بالضبط لأنني والدك، ليس علي أن أقول كل شيء عليك أن أحميك قالت إنك ستحميني من، أعلم أنه لا يوجد تنين يمكنه أن يخطفنا بعيدًا في أي وقت.

وعندما كانت سارة تقول ذلك، كانت هناك سحابة عملاقة تظلي المكان، لذلك قال والدها، “أعتقد أنه من الأفضل لك العودة إلى غرفتك.” نظرت سارة خلفها ورأت تنينًا ضخمًا يحوم حول النافذة، زأر التنين. تمكن الحارس من إيقاف الوحش ووضعه في قفص ضخم. وقف الملك بجانب التنين. ثم رسم الرسام لوحة للتنين وحاربها.

كانت سارة تراقب كل شيء من نافذتها، ثم طرق الباب وقال، “تفضل. دخل أمير وقال أتيت لك بالحجر. فقالت له اتركه على مائدتي. . قال له كانت معركة عظيمة. لقد رأيت تنينًا طليقًا من قبل.

ثم قالت التنانين إنها مخلوقات ذكية، وليس من العدل أن يقفل والديهم بهذه الطريقة، وكما قلت، إنهم أذكياء. لذا إذا قرر أحدهم المجيء إلى هنا، فهذا مؤكد لأنه يريد شيئًا، ولا أتحدث عن الطعام، كما يقول أمير ربنا، إنهم يحاولون الانتقام من والدك بسبب سجنه. إنها بحاجة إلى شيء داخل تلك الغرف. ربما هي بحاجة إلى حجر. في تلك اللحظة تحرك الحجر. أصيبت سارة وأمير بالرعب. قال أمير إنه لم يكن حجراً بل بيضة.

وتحطمت البيضة، وكشفت عن أجنحة بها قشور وذيل لم يكن مجرد زاحف، كان تنينًا. اقتربت سارة من الحيوان الذي كان يراقبها بفضول. قال لها أمير “انتبهي يا سارة. من الممكن أن يكون خطير. قال أمير، ولكني أراها فكرة سيئة، فقالت في رأيك، ماذا أفعل قال أعطها لابنك. إنه أفضل من يعرف كيف يتعامل مع هذه المخلوقات. . “

وحبس هذا الرجل المسكين إلى الأبد. سأعتني به بنفسي. مرت أسابيع واعتنت سارة بالتنين وأخفته عن الجميع، وأخرجها أمير من متجر اللحوم. ونهض بسرعة كبيرة، وبدأ الأمر يخرج عن السيطرة، وجلب أمير المزيد من الطعام وعرضه على التنين، ولم تعد سارة قادرة على تلبية جميع احتياجات التنين بعد الآن.

وبدا التنين مرعبًا أكثر من ذي قبل، لكنه رفض أن يأكل، فصرخ الملك بصوت عال وجاء الملك، وعندما وقعت عيناه على التنين، تجمد مكانه ثم أخرج سيفه وقال إن سارة أمير اقتربت مني ببطء وكان الملك غاضبًا بشكل واضح وطار التنين من النافذة، قالت، لقد خرج من بيضتك لماذا احتفظ ببيضة تنين.

عند قتلها يقول صمت الملك هل وجدت بيضة تقول هل هناك بيض أكثر أنت تربى تنانين لتطاردهم وتقتلهم بعد ذلك حفاظا على شهرتك .. الملك قال، “هذا ليس شيئًا طفلًا، ولكنه خطأ. ولكن يجب أن تعلم أن الملك الذي يصطاد التنانين يصبح أسطورة لقد جعلت نفسي لقبًا ولا يمكنني فعل أي شيء الآن ولكن علي الاحتفاظ باسمي وتقول إنه يترك التنين ويترك التنانين وشأنه، يقول عليّ أن أفكر سامحني يا فتاة.

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وقفص البيض في الحجرات الحمراء، وأطلق الملك التنانين ولم يقتلهم، لكن قبل ذلك اعتنت بهم سارة وربتهم بمساعدة أمير.