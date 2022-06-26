قصة مملكة الحمقى

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قصة المملكة المجنونة

في أحد الأيام في مملكة بعيدة، كان ملك أحمق يعيش مع وزرائه الحمقى، وبدأ الوزراء في طرح أفكار غبية للملك، وقال أحد الوزراء إن على الملك أن يفعل النهار بدلًا من الليل والليل. بدلا من النهار لأنه ملك فريد ورحب الملك بالفكرة.

ثم صدر القانون الذي أغضب الناس لأنهم إذا لم يطيعوا الملك فسوف يعاقبهم بشدة، فيبدأ العمل في الليل وتعود الناس على هذه الحياة الجديدة، وحتى الحيوانات تنام نهارا.

ذات يوم، جاء حكيم مع تلميذه إلى المملكة وصُدم لعدم رؤية أحد. تجول في المملكة حتى حل الظلام وتفاجأ جدًا برؤية الناس يخرجون من منازلهم. كانوا يشاهدون الناس يعملون بشكل طبيعي. كان حكيم مهتمًا برؤية كيف تسير الأمور في المملكة.

وسأل الأهالي عن السبب، فأخروه قصة الملك الأحمق، فقرر الطالب الاستقرار في المملكة، لكن الحكيم غادر.

في أحد الأيام دخل لص منزلًا، ولكن بينما كان يهرب، سقط جدار المنزل، وذهب شقيق السارق إلى الملك ليشكو مما حدث مع أخيه.

وأتى التاجر بصاحب المنزل وقال إن الذي يعاقب هو الذي بنى السور ففكر الملك وقرر معاقبة الباني وأمر بإحضاره، ولما جاء رجل عجوز. قالت إن السبب كان راقصة كانت ترتدي الأجراس وترقص عندما كان يبني، وكانت السبب لأنها فقدت تركيزها وأمرت الملك بإحضارها.

أصبحت الراقصة سيدة عجوز وخافت لأن الملك أحضرها واتهمها الملك، لكنها قالت إن الصائغ هو السبب لأنه باعها الأجراس وأمر الملك بإحضاره إلى القصر. . عندما ظهر تم اتهامه، لكنه ألقى باللوم أيضًا على تاجر سأل الملك عن هويته وأخبره أنه نفس مالك المنزل.

وأمر باعتقاله، لكنه أخبره أن والده أراد بناء السور، ولم ير الملك أن التاجر يستحق الجلوس في العربة الضخمة، وأمر جنوده بالبحث، وعندها كان الشخص المناسب الوحيد هو طالب، وتم اصطحابه إلى قاعة الملك وشرح له الموقف مرعوبًا جدًا وبدأ في استدعاء الحكماء.

في ذلك الوقت ظهر الحكيم فجأة وصدم الجميع، وأخبروا الملك بمكافأة الجنيات التي لم يرغب الملك في الحصول عليها، فأمر الحكيم بإلقائه هو ووزرائه من أعلى الجرف. .

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وذهب الجميع إلى الجرف وجلسوا داخل العربة، فدفع الرجل الحكيم العربة وبدأ بالصراخ، وسقطوا من أعلى الجرف إلى الشبكة التي وضعها الرجل الحكيم والذي قال له الحكيم للرجل الحقيقة أن الملك شعر بالذنب على أفعاله وشكر الحكيم وقرر تعيين الحاكين وتلميذه للحكم ثم عادت الأمور وعاش كل الدنيا سعيدة.