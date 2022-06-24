قصة مملكة ايفوري

قصة مملكة العاج – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتعليمية ممتعة الأطفال، وغرس القيم الأخلاقية والتعليمية فيهم، وتوسيع آفاقهم الفكرية، وتحسين قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

تاريخ مملكة العاج

ذات مرة في مملكة بيليسيا العظيمة، كان هناك أمير يُدعى الأمير ماركو، رجل وسيم للغاية، لكنه تعامل مع الأمور بمشاعره أكثر من الأفكار العقلانية.

عندما أكمل الأمير الحادي والعشرون طلبه، أخبره الملك أنه قرر إرساله لزيارة مملكتهم المجاورة وأنه يتعين عليه إخفاء هويته عن الجميع من أجل جمع معلومات عن هذه المملكة.

غادر الأمير ورفيقه المملكة، ومروا بالغابات والأنهار والمدن، ووصلوا أخيرًا إلى غابة كبيرة، هي بداية الحدود بين المملكتين.

جلس الأمير ليرتاح ويشرب الماء من البحيرة، ولكن عندما فعل هذا انعكس ضوء في الماء، ورأى وجهًا رائعًا، مما سحره، وفي نفس الوقت وضع سام المرافق الطعام وسأل أين الأمير.

وجد صديقه فاقدًا للوعي، فارتجف ماركو وفتح عينيه ووقف، وشرح لصديقه ما حدث له، وفهم سام كل ما حدث في ذلك الوقت وأخبره أن الشخص الذي اختاره لإنقاذ أميرة المملكة د. إيفوار، بحسب الأسطورة.

شرح سام للأمير ما حدث وكيف تقول الأسطورة أنه في يوم من الأيام سيأتي أمير لإنقاذ الأميرة من الساحرة الشريرة.

لذلك، وفقًا لخطته، ذهب الأمير وسام إلى منزل في مملكة العاج، حيث تعيش سيدة تدعى راحيل، وهي امرأة جشعة جدًا، سمع عنها سام من أحد أصدقائه الذين زاروا المملكة هناك منذ سنوات.

طرق الباب وخرجت السيدة العجوز وطلبت منه أن يستضيفهم في منزلها مقابل المال، وقبل الجشع على الفور.

أخرج سام عقدًا من الماس من جيبه وأعطاها إياها وقال لها أن تعطي القلادة للأميرة ويخبرها أنه الأمير وكان يطلب يدها للزواج.

تغير وجه الأمير، وضحكت السيدة العجوز، وعندما ذهبت السيدة العجوز إلى القصر، قدمت القلادة للأميرة وأخبرتها بكل شيء، وظهرت ابتسامة شريرة على وجهها.

في اليوم التالي، بدعوة من الأميرة، ذهب سام والأمير إلى القصر لمقابلتها. تنكر سام في هيئة أمير وكان الأمير رفيقًا له. تظاهرت الأميرة بحب سام وعرفته على والديها. أثناء العشاء، تساءل سام عن سبب عدم وجود حيوانات في المملكة.

ثم صفق سام وجاء الأمير بصندوق فتحه وقفز منه قطة لطيفة. صرخت الأميرة وهربت بعيدًا عن الطاولة، لكن القطة استمرت في المشي خلفها حتى لمست قدميها.

على الفور، ظهر شكل الساحرة الحقيقي وسقط فستان الأميرة، صدم الجميع، وأمر سام الجنود باعتقال الساحرة.

أمسك الحارس بالساحرة وأخذها بعيدًا. شعرت المملكة والملك بالحزن والخوف على حالة ابنتهما الأميرة وما حدث لها. أخبرهم سام عن هوية الأمير وأنه كان المنقذ الحقيقي للأميرة، وصدموا عندما سمعوا وأخبرهم أن هناك أمل في إنقاذ الأميرة.

سرعان ما جاء وعاء من الماء وأخبره سام أنه عندما يلمس انعكاس صورته في الماء، سيسمع صرخة عالية، وإذا كان بإمكانه حملها، فإن الأميرة ستكسر التعويذة السحرية.

قد تكون مهتمًا

ولما انحنى الأمير رأى نعاسًا، ثم وضع يده عليه، وعلى الفور بدأ بالصراخ، لكنه خلق عينه وتمسك بها، وبعد فترة توقف الصراخ، ثم أضاء البرق، وظهرت الأميرة. خارج الوعاء، ثم ركض الملك والملكة لعناقها وأخبراها بما فعله الأمير وسام لإنقاذها من الساحرة. أصبحوا أصدقاء وفتحت المملكتان حدودهما وعاشا في سعادة دائمة.