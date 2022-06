قصة مولي و العملاق

قصة مولي والعملاق – يحب الأطفال الاستماع إلى قصص الأطفال القصيرة بالصور قبل النوم، وتتميز هذه القصص بأنها نوع من الأدب الفني، مستوحى من الواقع أو الخيال، وهذه القصص هي أداة تعليمية وتعليمية ممتعة للأطفال، وغرس القيم الأخلاقية والتعليمية فيهم، وتوسيع آفاقهم الفكرية، وتحسين قدرتهم على التخيل والتخيل. تقدم اقرأ باقة من القصص القصيرة للأطفال بالصور، والقصص المكتوبة للأطفال، والقصص الجديدة للأطفال، والقصص للأطفال باللغة العربية، والقصص الدولية للأطفال، والقصص القصيرة المكتوبة للأطفال، والقصص المكتوبة الشيقة للأطفال …

قصة مولي والعملاق

ذات يوم كان مزارع يعيش مع زوجته وابنته، كان المزارع فقيرًا وقلقًا بشأن إطعام أسرته، وذات ليلة كان الزوجان يتحدثان، سمعت الابنة بما يجري بينهما.

Et elle voulait les aider, alors elle a décidé d’aller profondément dans la forêt pour ramasser des baies afin qu’elle puisse revenir et vendre et manger le reste.Après que ses parents se soient endormis, elle s’est faufilée et est allée في الغابة.

سارت طوال اليوم حتى غروب الشمس، وعندما رأت بستانًا جميلًا به ثمار ثمار ناضجة، كانت الفتاة سعيدة جدًا.

تقدمت الفتاة بشجاعة وطرقت الباب، وفتحت زوجة العملاق الباب لها، وسمحت لمولي بالدخول والاستماع إلى قصتها. وافقت زوجة العملاق على أن تتناول مولي الفاكهة، لكن بشرط أن تغادر بسرعة.

عاد العملاق إلى المنزل ورأى مولي، الزوجة والابنة يحاولان إنقاذ مولي، لكن العملاق فكر في خطة ماكرة وقدم لها هدية.

كانت المرأة سعيدة ولكن مولي كانت ذكية للغاية بحيث لم تصدق هذا العملاق، لذلك عندما نامت ابنة العملاق، استيقظت مولي وسحبت بعض الوسائد العملاقة تحت البطانية ووضعت قلادة ابنة العملاق حولها. ووضعت عقدها حول عنق ابنها العملاق. .

ثم جاء العملاق ولم يستطع معرفة أي واحدة من ابنته، فشم المكان واعتقد أن ابنته مولي بسبب العقد الوردي، فصفعها وصفعها. تحرك بقوة، فاستيقظت ابنة العملاق من النوم.

نظر إلى مولي بنظرة كراهية، مما جعلها تهرب في الغابة. ركضت بسرعة وبعيدًا حتى وصلت أخيرًا إلى جسر خشبي أدناه، ووجدت حبلًا معلقًا من شجرة وموجة.

كانت مولي خفيفة وذكية، لذا أمسكت بالحبل وتأرجحت إلى الجانب الآخر. وجدت نفسها في مملكة. وبالحديث إلى أهل المملكة، اكتشفت أن العملاق تسبب لهم بمشاكل، فدمروا الجسر، وأبعدوا العملاق.

طلبت مولي مقابلة الملك وأخبرته بتاريخها مع العملاق، وطلبت منه السماح لها بالتخلص من العملاق مقابل عيشها هي وعائلتها في رفاهية، ووافق الملك على ذلك.

خرجت مولي وانتظرت غروب الشمس، انطفأت الأنوار في منزل العملاق، ثم انزلقت إلى غرفة العملاق وأمسكت سيفه المتدلي من سريره واستبدله بآخر مزور، ثم رميت السيف عبر النافذة عند الملك. حراس.

أحدث السيف ضجة، واستيقظ العملاق وأمسك مولي. ترك العملاق الحقيبة معلقة على الظفر وغادر ليجد عصا خشبية. أحدثت مولي ضوضاء في الحقيبة واستيقظت زوجة العملاق.

ذهبت إلى المطبخ ورأت الحقيبة. قطعت مولي الحقيبة ودخلتها زوجة العملاق. استخدمت مولي الإبرة والخيط بسرعة وأغلقت الكيس، تاركة ثقبًا صغيرًا.

هربت مولي، وعاد العملاق وربط الحقيبة بالعصي، وحاول إخراجها ومن خلال الفتحة رأت زوجة العملاق تقطع الحقيبة وتوقفت.

قد تكون مهتمًا

شعر العملاق بأن شيئًا ما كان خطأ أثناء محاولته سحب الحقيبة واستدار ورأى زوجته تقف خلفه بغضب، وألقت زوجة العملاق السيف بعيدًا لكنهم بالطبع لم يعرفوا أن مولي قد استبدلت السيف بسيف مزيف كان الملك سعيدًا وأعطى عائلة مولي حقلاً كبيراً لزراعته، ولم تعرف مولي ووالداها معنى الحاجة منذ ذلك الحين.