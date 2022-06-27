قصة ميلا والمرآه السحرية

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قصة ميلا والمرآة السحرية

ذات مرة، عاشت امرأة ثرية تدعى Lutzidoch في منزل كبير في أكثر شوارع Darrendorf فخامة، والذي كان المقر الملكي لعائلة Geldensteins. لم يعرف أحد كيف أصبحت الدوقة لوتزيدوش غنية، أو حتى كيف أصبحت بارونة. لكن لا أحد يهتم على الإطلاق.

كل الناس الذين كانوا يعرفون ويهتمون هو أن لديها أموالاً أكثر مما تعرف ماذا تفعل به. كانت حياة البارونة وكل ما يتعلق بها غامضة بعض الشيء، ولم يسأل عنها أحد بدقة.

حسنًا، كان لدى البارونة خادمة، ميلا نيتنبل.

إنها تنتمي إلى الطبقة المحلية، وهي جميلة جدًا وتعمل بجد. كانت لديها أحلام قد تكون خطيرة. كانت تحلم ذات مرة بامتلاك منزل منفصل وزوج ثري للغاية بحيث يمكنها العيش بشكل مريح.

ذات يوم، بينما كانت ميلا تنظف الطابق العلوي، رأت البارونة جالسة في غرفة نومها، أمام مرآة بيضاوية كبيرة دوارة، موضوعة على منضدة الزينة. حدقت البارونة بائسة في البقعة الحمراء القبيحة على طرف أنفها.

قالت البارونة “آه، آمل أن تختفي البقعة الحمراء”.

وهذا ما حدث!

بسيط.

كانت ميلا مندهشة

همست البارونة مرة أخرى “وأنا جائعة جدًا. أود الحصول على نقانق”.

وهكذا ظهرت شطيرة السجق، على طبق، بجانب كوعها على منضدة الزينة، حيث كانت البارونة تحب السندويشات.

“مرآة سحرية!” تمتم ميلا. “مرآة ترضي كل رغباتك، كما في حكاية خرافية.”

كانت ميلا ستستفيد بالتأكيد من شيء كهذا.

“صدقني مرآة سحرية”، قالت ميلا لهانس، خادم البارونة الوسيم، بينما كانا جالسين في المطبخ يشربون الشاي.

أجاب هانز “أوه، لا أعرف …”. “مرآة سحرية … لا أعتقد أن هذا منطقي.”

ضربت ميلا ساقها على الأرض ويداها على الطاولة، بدت محبطة.

“إنها الحقيقة، لقد رأيتها بأم عيني. تمنيت أن تختفي البقعة وتختفي. أردت شطيرة نقانق، وفجأة … ظهرت الشطيرة على الطاولة بجانبها.

كان هانس لا يزال متشككًا، “هل أنت متأكد من أن الساندويتش لم يكن موجودًا من قبل، لكنك لم تره هل أنت متأكد من أنها لم تضع البودرة على الفور”

تنهدت ميلا بعد نفاد صبرها. “سأثبت لكم. سأحاول المرآة بنفسي “.

إيست هانز مع الشاي

“آه، ماذا كنت سأفعل!” لقد تم أخذه مع ميلا ولم يكن يريدها أن تؤذيه. لن تتسامح البارونة مع ملامستك لممتلكاتها. انت تعرفها. قال بخجل.

ميلا تبتسم. كنت أفكر في هذا أيضا.

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“لذا سأنتظر مجيئك في المرة القادمة.” وأوضح مايلز

بعد ثلاثة أيام، أتيحت لميلا فرصة. قررت البارونة أنها بحاجة إلى قفازات جديدة وذهبت إلى صانع القفازات لطلب زوج من القفازات. عرفت ميلا أن البارونة تحب أحيانًا السير لمسافة قصيرة. وأن تتمكن من زيارة الإسكافي وكذلك الخياط، وتناول قهوة الصباح في الفندق الكبير، والابتعاد لساعات.