قصة ناصر السلطى وابو سروال كاملة بالتفاصيل، قصه أبو سروال وناصر السلطي الذي انتشرت بشكل كبير عبر التواصل الاجتماعي بعد الخلافة التي نشأ بينهم وهم من أبرز الشخصيات التي ظهرت عبر وسائل الإعلام في الوطن العربي ويبحث عنهم الكثير وعن سبب رئيس للخلافة التي نشأ بينهم واتبعه ذلك الخلاف انتشار فيديوهات واتهامات تم تنقلها بين الطرفين على أثر هذا الخلاف.

قصة ناصر السلطي وأبو سروال

أبو سروال وناصر السلطي من الشخصيات المشهورة في الوطن العربي وهما صديقان مقربان إلى بعضهم البعض حيث كان أبو سروال يلعب برجي وظهر عبر البث المباشر عبر منصة الفيسبوك وفي إحدى المرات ظهرها ناصر السلطي معه بث مباشر مشترك بالصدفة عن طريق العشوائية وهذا جعلهم ذات صداقة قوية، وظهرها عذراء وسائل الإعلام من خلال بث مباشر عبر منصة الفيسبوك، وسافر بعضهم إلى عدة أماكن، وقد انتشر فيديو يوم الجمعة لخلاف كبير دار بينهم بالتحديد السادس والعشرين من شهر أغسطس 2022.

وظهر من خلال الفيديو كلام قاس وجارح تم تناقله بين الطرفين والصديقين، الخلاف خرج ناصر السلطي بفيديو بث مباشر وشرحها بسبب الخلافة الذي كان سببه الظهور والشهر عبر منصة الفيسبوك وقام ناصر السلطي بطرد صديقه من البث المباشر بعد أن تحدث بكلمة بذيئة أمام المتابعين وهذا جعله يطرده من البث المباشر.

من هو أبو سروال ويكيبيديا

أبو سروال هو نجم من نجوم منصات التواصل الاجتماعي وهو مشهور عبر البث المباشر التي يخرج به بشكل يومي عبر مصدر الفيسبوك وآلتيك توك بدا حياته المهنية عبر ممارسة اليوتيوب وكان يعرض مشاهدات وفيديوهات كوميدية تختص في كرة القدم وله الكثير من الفيديوهات التي انتشرت عن شخصيته المشهورة وأبي سروال هو لقب له.

من هو ناصر السلطي ويكيبيديا

ناصر السلطي هو صانع محتوى ومشهور عبر منصة التواصل الاجتماعي ورفيقته هي حبيبته سالي الأردنية على التيك توك، كما زادت شهرته بعد أن رافق أبا سروال قبل نشوب الخلاف بينهم ويحمل ناصر السلط الجنسية الأردنية وينتمي إلى الديانة الإسلامية.

كان السبب المباشر لنجوب الخلاف بين الصديقين السلطي وأبي سروال وهو من خلال البث المباشر التي خرج به السلطي وتحدث صديقه عبر البث بكلمة بذيئة مما أدى إلى طرده من البث المباشر أمام المتابعين