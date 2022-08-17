قصة نجاح صلاح الغيدان وسر تسمية برنامج 99

سلطت هيئة الإذاعة والتلفزيون الضوء على قصة نجاح صلاح الغيدان الفائز بجائزة أفضل مذيع عامي 2007 و 2008 وكيف بدأت ما سر تسمية البرنامج 99 ما هي رسالتك لوسائل الإعلام

# قصة_مصرح| صلاح الغيدان الفائز بجائزة أفضل مذيع للعام 2007-2008. كيف بدأت ما سر تسمية البرنامج 99 ما هي رسالتك لوسائل الإعلام# هيئة الاذاعة والتلفزيون pic.twitter.com/mKVfqyqP5t

– هيئة الإذاعة والتلفزيون (SBAgovSA) 16 أغسطس 2022

قصة نجاح

وأكد الغيدان، في مقطع فيديو نشرته الهيئة على حسابه الرسمي على تويتر، أن تجربته الإعلامية بدأت في المرحلة الثانوية، وبعدها كافح للانضمام إلى صفوف أكثر من 50 طالبا استقطبتهم قناة الرياضية. ، لأن سبب انضمامه كان الشغف.

البرنامج 99

قال سر تسمية البرنامج 99 أنه برنامج ضمان اجتماعي، والاسم أول رقمين لوزارة الداخلية ؛ إنه الإعداد الرئيسي للعرض، وكان عليه أن يفعل ذلك لضمان النجاح ؛ حيث يجب أن تكون وسائل الإعلام أكثر دراية بما يتم تقديمه.

رسالة لوسائل الإعلام

صلاح الغيدان وجه رسالة إلى وسائل الإعلام وكل من يستخدم منصات التواصل الاجتماعي بصبر وتواضع، وفي حال تورط شخص في الأحداث فعليه التركيز على الرسالة.