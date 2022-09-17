قصة هروب نايف الزهراني السعودي الي مصر، انتشر خبر حول هروب نايف الزهراني المواطن السعودي إلى مصر، ويحتاج الكثير في المملكة العربية السعودية إلى معرفة سبب الهروب نايف الزهراني إلى جمهورية مصر العربية حيث يتابعها من المواطنين وعرف أنه تم تقديم عدة شكاوى عنه من المواطنين بالنصب وقام بسحب أموالهم والهروب منها إلى خارج المملكة العربية السعودية.

تفاصيل سبب هروب نايف الزهراني إلى مصر

أصبحت قضية هروب نايف الزهراني إلى مصر قضية رأي عام في المملكة العربية السعودية، واجاه سبب هروب نايف الزهراني إلى جمهورية مصر العربية إذ إنه 3000 مواطن يشتكون من احتيال رجل سعودي يدعو الاستثمار في الفاكهة بمحافظة جده وقام بجمع الأموال وأداء أنه خسر كافة الأموال وأجاب الى المواطنين عليكم التوجه للمحكمه واطلب منهم التنازل لنصف حقوقهم ليعطيهم حقهم المتبقي.

قصه هروب نايف الزهراني إلى مصر

كانت ردة فعل الجمهور المصري والسعودي حول هروب نايف الزهراني إلى جمهورية مصر وتم اتهامه بالاختلاس أموال الناس في المملكة العربية السعودية وباتت قصته رأيا عاما، وقال المحامي يدي إن مجموعة من اللصوص يجمعون أموال الناس بقصد تشغيلها والناس يعطيهم الأمان والذمة ويسرقون أموال المواطن ويكون المواطن ضحية.

وقال العصي حول تعليقه على هذا الموضوع “حقوقنا وحقوق أبناء أبناء أمانة في أعناقكم يجب إعادتها من هذا المجرم الذي لديه نفوز في كل شيء مرتين ينسجن في قضايا خطيرة ويخرج غسيل أموال الفساد سلبا ونهب حقوق العباد ويطلق من السجن كيف يحدث”

من هو نايف الزهراني ويكيبيديا

نايف الزهراني هو مواطن ويدعى برجل الأعمال السعودي يحمل الجنسية السعودية قام بالاحتيال على 3000 أسرة في المملكة العربية السعودية، وله محام محترف وكان يعمل في القضاء سابقا ويعرف المحاكم وأنظمة القضاء وقام محامي المحتال أثناء المحكمة أن يأخذوا أموالهم بعد سنتين والكل يبحث لتعرف عليه بعد انتشار خبر هروب نايف الزهراني الي مصر .

انتشرت الهاشتاقات على هذا الموضوع وأثار الشعب السعودي حول هروب نايف الزهراني إلى جمهورية مصر ليتساءل حول المسبب الرئيسي للهروب نايف الزهراني المحتال فقد سبب أموال الناس وهرب إلى جمهورية مصر العربية في ظروف غامضة لم تحدد تفاصيلها بعد.