قصة واقعية رائعة هذه العمة حفرت حفرة فوقعت هي فيها

قصة واقعية رائعة حفرت هذه العمة حفرة وسقطت فيها – أكثر من القصص الرائعة التي نرويها لكم من خلال موقعنا ونتمنى أن تنال إعجابكم. لتغيير حياته إلى الأبد، لا تفشل قصص الحياة في قراءتها، أتمنى لك وقتًا جيدًا ومفيدًا.

قصة حقيقية رائعة حفرت هذه العمة حفرة وسقطت فيها

سيدتان دخلت إلى القاضي ابن أبي ليلى المشهور في زمانه.

الأول يقول يا قاضي مات أبي، وها هي خالتي، وأقول لها أمي لأنها ربتني وعتنت بي حتى كبرت. بعد ذلك جاءني ابن عم. وخطبتني لها وتزوجتني له.

أنجبت ابنة، وكبرت الابنة، واقترحت خالتي على زوجي أن يتزوجها مع ابنتها بعد أن رأت بعد ثلاث سنوات من خلق زوجي الكريم.

فنهضت وزينت ابنتها لزوجي ليراها، وعندما رآها أحبها فقالت لزوجي سأتزوجك بشرط واحد أن تقوم بترتيب زوجتك الأولى. ابنة أخي لي، وقبل زوجي الشرط.

في يوم الزفاف جاءتني عمتي وقالت لي إن زوجك تزوج ابنتي وأوكل إليّ أمرك، فأنت مطلقة وبين عشية وضحاها أنت طالق.

بعد فترة، ليس منذ فترة طويلة، جاء زوج عمتي من رحلة طويلة وكان شاعراً عظيماً، فقلت له “يا زوج خالتي، هل تريدين أن أتزوج”

وافق زوج عمتي، وعندما وافق أخبرته، ولكن بشرط إخباري بخالتي، فوافق زوج خالتي على الشرط، وأرسلت خالتي إليه تقول “زوجك قبل زواجي” له، وقد أعطاني عملك، والآن أنت مطلق.

استمرار القصة

ثم تزوجته وطلقته عمتي واحدة تلو الأخرى أطال الله عمرك.

وقام القديبي عند سماع الكلام فقال يا إلهي. فقالت له اجلس .. القصة لم تبدأ بعد.

بعد فترة، توفي زوجي الشاعر، فجاءت عمتي لتطلب من زوجي الذي هو زوجها السابق الميراث.

في نهاية عدتي بعد وفاة زوجي جاءت خالتي مع ابنتها وزوجها الأول، وقد طلق وتزوج ابنة ابن عمي ليحكم بيننا في أمور. ميراث.

عندما رآني، كنا معي مرة واحدة، فقلت له أن يأخذني مرة أخرى، فقال نعم، فقلت له بشرط أن تترك عمل ابنة خالتي.لزوجتك لي، وقبل ذلك، فقلت لابن عمي أنت مطلقة.

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ثم وضع القاضي أبو ليلى يده على رأسه وقال أين السؤال قالت الخالة أليس حرام يا قاضي أن نطلق أنا وابنتي، فتأخذ هذه المرأة الزوجين والميراث. “

قال القاضي والله لا أرى أي قداسة في ذلك، وما يحرم على الرجل الذي تزوج مرتين وطلَّق وتوكيل، ثم ذهب القاضي إلى الوالي وأخبره بالقصة، فقام بذلك. ضحك حتى سقطت قدميه على الأرض وقال “قتل الله تلك العمة العجوز.