قصة واقعية فيها حكمة وعبرة كيف نجا هذا الرجل من الموت بعد أن قتل وأشاد به الجميع

قصة واقعية فيها حكمة ودرس كيف نجا هذا الرجل من الموت بعد أن قتل وامتدحه الجميع

جاء شابان إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان في المجلس، وكانا يقودان رجلاً من الصحراء، وأوقفوه أمامه. قال عمر وما هو هذه

قالوا يا أمير المؤمنين قتل هذا أبينا

قال قتلت والدهم

قال نعم قتله!

قال كيف قتلته

قال دخل بعقبه إلى بلدي، فوبخته فلم يرد، فأرسلت عليه حجرًا سقط على رأسه فمات.

قال عمر “القصاص قرار لم يكتب وقرار صلب لا يحتاج إلى مناقشة. عمر لم يسأل عن أهل هذا الرجل، هل هو من قبيلة شريفة” هل هو من عائلة قوية

ما هو مكانه في المجتمع كل هذا لا يهم عمر -رضي الله عنه- لأنه لا يحابي أحداً في دين الله، ولا يكمل أحداً على حساب شرع الله، وإذا كان ابنه هو القاتل، كان سينتقم منه.

قال الرجل يا أمير المؤمنين أسألك بما فعلت السماء والأرض أن تتركني ليلة واحدة، لأذهب إلى زوجتي وأولادي في الصحراء، وأقول لهم إنك ستقتل. ثم أعود إليك، والله ليس لهم نصرة إلا الله وأنا.

قال عمر من يضمن لك أن تدخل البادية ثم ترجع إلي

فكان كل الناس صامتين، لم يعرفوا اسمه، ولا خيمته، ولا بيته، ولا قبيلته، ولا بيته، فكيف يضمنون ذلك، وهذا ضمان ليس بعشرة دنانير، ولا على الأرض. ولا على الجمل ضمانة بقطع العنق بالسيف.

ومن يعارض تطبيق عمر لقانون الله من يشفع له ومن يفكر في الوساطة له سكت الصحابة، وتأثر عمر، فارتباك. هل يمضي قدما ويقتل هذا الرجل وأطفاله يتضورون جوعا هناك، أم يتركونه ويذهب دون كفالة، ثم تهدر دماء المقتول ويسكت الناس

خفض عمر رأسه والتفت إلى الشابين هل تسامحه

قالوا لا، من قتل أبينا يقتل يا أمير المؤمنين.

قال عمر من يضمن هذا يا قوم !!

فجعله أبو ذر الغفاري شيخا زاهدا، وصدقه، وقال يا أمير المؤمنين إني أضمنه.

قال عمر قتل.

قال ولو كان قاتلاً!

قال هل تعرفه

قال ماذا أعلم قال كيف تضمنون ذلك

قال رأيت فيه صفات المؤمنين فعرفت أنه لم يكن كاذبا وسيأتي إن شاء الله.

قال عمر يا أبا ذر أتظن أنه إذا تباطأ بعد ثلاثة أيام أرحلك!

قال الله المعين أمير المؤمنين.

Alors l’homme est parti, et Omar lui a donné trois nuits, au cours desquelles il se prépare, fait ses adieux à ses enfants et à sa famille, et examine leurs affaires après lui, puis vient se venger de lui parce qu’il قتل.

بعد ثلاث ليال لم ينس عمر الموعد، وعد الأيام، وفي العصر صرخ في المدينة الصلاة شمولية، فجاء الشابان، واجتمع الناس، وجاء أبو ذر وجلس فيها. امام عمر.

يقول عمر أين الرجل قال لا أدري يا أمير المؤمنين!

ونظر أبو ذر إلى الشمس وكأنها تمر بسرعة لأنها ليست كذلك، وكان الصحابة صامتين مستنكرين، متأثرين بما يعلمه الله وحده.

صحيح أن أبو ذر يسكن في قلب عمر، ويقطع جسده له إذا أراد، لكنها شرعية، لكنها طريقة، لكنها قرارات إلهية، لا يلعب بها اللاعبون ويفعلون. عدم الخوض في الأدراج لمناقشة صلاحيتها، ولا يتم تنفيذها في ظروف بدون ظروف وعلى أناس بلا أشخاص، وفي مكان بلا مكان.

قبل الغروب بلحظات، وإذا أتى رجل كبر عمر وكبر المسلمون معه

قال عمر يا راجل أما أنت لو بقيت في صحرائك لما نشعر بك ولن نعرف مكانك !!

قال يا أمير المؤمنين والله ما عندي منك إلا علي من يعلم السر ويخفي !! Me voici, Commandeur des Croyants, j’ai laissé mes enfants comme des poussins sans eau ni arbres dans le désert, et je suis venu pour être tué et j’avais peur qu’on dise que l’accomplissement de l’alliance a disparu أناس.

سأل عمر بن الخطاب أبا ذر لماذا ضمنت ذلك

قال أبو ذر خفت أن يقال ذهب خير الناس

فقام عمر وقال للشابين ما رأيكم

قالوا بدموع سامحناه أمير المؤمنين على صدقه.

قال عمر الله أكبر ودموعه تسيل لحيته.

جزاكم الله خيرًا أمير المؤمنين على العدل والرحمة. قال أحد العلماء الذي بيده روحي دفنت سعادة الإيمان والإسلام في توابيت عمر.